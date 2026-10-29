Mulți șoferi nu știu asta: ce pățești dacă îți lași mașina prea mult în parcarea supermarketului

Parcările supermarketurilor sunt proprietăți private, iar folosirea lor este reglementată de reguli stabilite de fiecare operator. Șoferii care își lasă mașinile prea mult timp în aceste spații și le folosesc ca alternative gratuite la parcările publice riscă să fie taxați.

Staționarea pentru mai multe ore sau chiar peste noapte poate fi acceptată pe baza unei înțelegeri Foto: Istock

Avocatul Bogdan Buneci a explicat, pentru Digi 24, că nu există o durată maximă de staționare stabilită prin lege, fiecare administrator având dreptul să impună propriile condiții de utilizare, inclusiv timpul maxim permis și eventualele sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului.

Specialistul subliniază că aceste reguli trebuie afișate „în mod clar și vizibil”, prin panouri sau indicatoare care să precizeze atât durata maximă de staționare, cât și condițiile de gratuitate și măsurile aplicabile în cazul încălcării regulamentului.

Șoferii care depășesc timpul permis se pot confrunta cu blocarea roților autoturismului, măsură care poate fi aplicată de administratorul parcării, nu de Poliție. De regulă, conducătorul auto este informat printr-o notificare lăsată pe mașină, care explică motivul blocării și procedura pentru deblocare.

Avocatul atrage atenția că suma cerută pentru deblocarea roților „nu este o amendă contravențională”, deoarece reprezentanții supermarketurilor nu au competența legală de a aplica amenzi. Este vorba despre o taxă percepută în baza regulamentului intern al parcării.

„Faptul că magazinul este închis nu înseamnă că parcarea devine disponibilă pentru staționare pe termen nelimitat”

Nici lăsarea mașinii peste noapte nu este permisă automat. „Faptul că magazinul este închis nu înseamnă că parcarea devine disponibilă pentru staționare pe termen nelimitat”, explică avocatul, precizând că parcarea rămâne un spațiu privat supus regulilor stabilite de administrator.

Șoferii care consideră că măsurile luate împotriva lor sunt nejustificate pot contesta situația în instanță. Printre argumentele invocabile se numără lipsa unei informări corespunzătoare privind regulamentul parcării sau amplasarea necorespunzătoare a indicatoarelor. În anumite situații, aceștia pot solicita restituirea sumelor plătite și chiar despăgubiri, dacă există temei legal.

Pentru cei care au nevoie să lase mașina mai mult timp decât permite regulamentul, soluția este obținerea acordului administratorului.

În funcție de politica supermarketului, staționarea pentru mai multe ore sau chiar peste noapte poate fi acceptată pe baza unei înțelegeri și, după caz, contra unei taxe.

Simplul fapt că există locuri libere sau că magazinul este închis „nu echivalează cu permisiunea de a lăsa mașina acolo peste intervalul stabilit”, iar șoferii trebuie să respecte condițiile afișate în regulamentul parcării private, arată avocatul

Amintim că autoritățile din București anunțau, în august, că vor purta discuții cu hipermarketurile pentru a permite locuitorilor din zonă să folosească parcările pe timpul nopții, cu un sistem de abonament.