Venus Williams a primit wild-card la US Open, Serena mai așteaptă!

Organizatorii ultimului turneu de mare șlem din acest an au dezvăluit o primă listă a jucătorilor și jucătoarelor care au primit invitația de a juca acolo. Printre norocoșii care vor juca la US Open 2026 se numără Venus Williams (46 de ani), ocupantă a locului 615 mondial. Serena, în schimb, se află pe lista de așteptare!

Septuplă câștigătoare a unor turnee de Grand Slam, Venus Williams a suferit o serie de 14 înfrângeri în ultimul timp. Ultima sa victorie în circuit a fost obținută la ediția din 2025 a turneului de la Washington. Cea mai mare dintre surorile Williams a participat săptămâna aceasta la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati, unde a fost eliminată luni în primul tur al probei de dublu, în care a făcut pereche cu Serena.

Pe lista invitatelor la US Open se mai află Sloane Stephens (SUA, 33 de ani), Carol Young Suh Lee (SUA, 24 de ani), Reese Brantmeier (SUA, 21 de ani), Thea Frodin (SUA, 17 ani), Leolia Jeanjean (Franța, 31 de ani) și Taylah Preston (Australia, 21 de ani).

Venus Williams a câştigat de două ori trofeul la simplu la US Open (2000, 2001). Ea a mai disputat semifinale în 1998, 1999, 2007, 2010 și 2017, iar în sferturile de finală a ajuns în 2005, 2008 și 2015. În total, Venus a câștigat 79 de meciuri și a pierdut 22 la US Open, având un procentaj de 78%, al doilea cel mai bun al ei la turneele de mare șlem după acela de la Wimbledon (83%). Anul trecut, ea a fost învinsă, în primul tur, de Karolina Muchova (Cehia).

În proba feminină de simplu de la US Open mai este disponibil un wild card. Iar acest loc și-l dorește, desigur, Serena Williams.

La masculin, marele absent al ediției 2026 a US Open va fi Stan Wawrinka. Elveţianul în vârstă de 41 de ani se află pe locul 125 în clasamentul ATP și nu a prins loc pe lista invitaților, care îi cuprinde pe Martin Damm (SUA, 22 de ani), Michael Zheng (SUA, 22 de ani), J.J. Wolf (SUA, 27 de ani), Sebastian Gorzny (SUA, 22 de ani), Jack Kennedy (SUA, 18 ani), Gaël Monfils (Franța, 39 de ani) și Alexei Popyrin (Australia, 27 de ani).

Aflat în ultimul an în circuitul ATP, Wawrinka ar putea ocupa ultimul loc liber. De asemenea, jucătorul care a câștigat turneul în 2016 ar putea participa la calificări.