Venus Williams, desființată de un rus pentru că își tot lungește cariera. „Sfidează bunul simț”

La 45 de ani, Venus Williams continuă să apară în circuitul WTA, chiar dacă victoriile vin tot mai rar. Americanca l-a enervat rău pe fostul jucător și antrenor Dmitry Tursunov, care le-a pregătit pe Aryna Sabalenka, Emma Răducanu, Elena Vesnina, Anett Kontaveit, Belinda Bencic și Veronika Kudermetova.

Rusul critică dur faptul că Venus Williams a hotărât să-și continue cariera, spunând că decizia ei sfidează atât logica, cât și bunul simț. „Venus a pierdut încă un meci. Iată bilanțul ei pe ultimii 5-6 ani: 11 victorii și 43 de înfrângeri. Dintre aceste 11 victorii, doar șase au fost împotriva jucătoarelor din Top 100. Dintre aceste șase, doar patru erau în afara primelor 50, iar una singură a fost împotriva unui adversar din Top 20", a tunat Dmitry Tursunov pe canalul său de Telegram.

Antrenorul a continuat atacul la adresa jucătoarei de tenis: „Nu e clar cât timp poate fi tolerată această absurditate, dar se pare că abia acum începe să facă bășcălie de bunul simț…". Rusul nu e singurul care a pus-o la zid pe Venus Williams, câștigătoare a 7 titluri de Grand Slam la simplu. Aceasta a mai fost criticată în trecut de alte personalități ale tenisului pentru decizia de a continua competițiile la această vârstă.