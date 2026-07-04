Oficialii Wimbledon, acuzați că au modificat regulamentul în favoarea surorilor Williams

Serena Williams va reveni pe teren la Wimbledon și în proba de dublu, unde va face din nou pereche cu sora sa, Venus Williams. Cele două foste mari campioane vor debuta sâmbătă, după ce organizatorii turneului au decis să le acorde o derogare specială în ceea ce privește programul competiției.

Vor evolua în proba de dublu împotriva perechii formate din argentinianca Solana Sierra și columbianca Maria Camila Osorio Serrano.

„Nu se întâmplă des, dar uneori un meci este amânat!”

Totuși, există o miză suplimentară: dacă Serena nu va fi aptă de joc din cauza unor probleme medicale recente, Venus nu va avea posibilitatea de a evolua alături de o altă parteneră. În acest caz, locul celor două în competiție va fi preluat de o echipă venită din postura de lucky loser.

În mod obișnuit, toate meciurile din primul tur al probei feminine de dublu se dispută până la finalul zilei de vineri. Totuși, oficialii de la All England Club au făcut o excepție în cazul surorilor Williams, programând partida lor pentru ziua de sâmbătă.

„Îi acordăm cât mai mult timp posibil. Bineînțeles, ne dorim ca ea să joace, dacă este cumva posibil. Zilele de joc sunt, în cele din urmă, mai mult o orientare. Nu se întâmplă des, dar uneori un meci este amânat. Nu am face niciodată asta dacă ar compromite corectitudinea competiției!”, a explicat directorul turneului, Jamie Baker, citat de sportnieuws.nl.

Interesul uriaș pentru surorile Williams a cântărit decisiv

Potrivit spuselor lui Baker, astfel de derogări de la programul obișnuit nu reprezintă o noutate la Wimbledon. Organizatorii fac frecvent ajustări în cazul accidentărilor, al condițiilor meteo nefavorabile sau atunci când jucătorii evoluează în mai multe probe.

În cazul surorilor Williams, decizia nu este influențată doar de starea fizică a Serenei, ci și de interesul uriaș pe care îl generează prezența lor la turneu. Din acest motiv, este foarte probabil ca Serena și Venus să joace pe unul dintre terenurile principale, o situație neobișnuită pentru primul tur al probei de dublu feminin, care în mod normal nu se dispută pe cele mai importante arene ale complexului.

„Serena și Venus sunt superstaruri mondiale. Sunt foarte mulți oameni care vor să le vadă jucând. Siguranța și numărul spectatorilor sunt factori importanți în stabilirea programului de joc!”, a mai adăugat oficialul.