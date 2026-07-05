Serena Williams primește o amendă de 50.000 de euro după o nouă încălcare a regulamentului la Wimbledon

Serena Williams a revenit în circuit la aproape patru ani de la retragere. Americanca și-a disputat primul meci de simplu din 2026 chiar la Wimbledon, turneu în cadrul căruia a beneficiat de un wild-card. Fosta campioană de șapte ori pe iarba londoneză a fost eliminată chiar din primul tur, după înfrângerea suferită în fața australiencei Maya Joint, scor 3-6, 7-6, 3-6.

La finalul partidei, Serena nu a participat la conferința de presă obligatorie pentru jucătorii de la turneele de Grand Slam, încălcând astfel o regulă care poate atrage amenzi de până la 50.000 de dolari. Cu toate acestea, americanca nu a fost sancționată, deoarece a invocat probleme la genunchi. Organizatorii de la Wimbledon au considerat suficient faptul că sportiva a oferit o scurtă reacție după meci.

„A fost extraordinar să revin la Wimbledon. Nu mă așteptam să fiu aici. Atmosfera a fost incredibilă. Cu siguranță mi-a plăcut și mi-a fost dor de asta. M-am bucurat de moment!”, a fost reacția Serenei Williams, după duel.

S-a retras și de la proba de dublu

Serena Williams urma să participe și în proba de dublu de la Wimbledon, unde făcea pereche cu sora sa, Venus. Totuși, din cauza problemelor la genunchi apărute după meciul de simplu, fosta lideră mondială a fost nevoită să se retragă din competiție. Astfel, surorile Williams nu au mai disputat partida din primul tur împotriva perechii formate din Camila Osorio și Solana Sierra.

„Sunt îndurerată că trebuie să mă retrag de la dublu. Revenirea la competiții a fost un dar, iar oportunitatea de a juca alături de Venus încă o dată a însemnat enorm pentru mine. Am făcut tot ce am putut să fiu pregătită, dar din păcate genunchiul meu pur și simplu nu este pregătit pentru competiție!”, a transmis Serena Williams, pe rețelele sociale.