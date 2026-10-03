Tot mai mulți români caută un al doilea job, cei mai mulți part-time sau remote

Numărul aplicărilor pentru locurile de muncă part-time a ajuns la 1,3 milioane de la începutul anului, cu 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată un interes în creștere pentru forme de muncă ce pot fi combinate cu un alt serviciu, în condițiile în care puterea de cumpărare este afectată de creșterea prețurilor.

Tot mai mulți români își caută al doilea job Foto: arhivă

În același interval au fost disponibile aproximativ 27.000 de joburi cu jumătate de normă. Raportat la numărul de poziții, rezultă o medie de 49 de aplicări pentru fiecare loc de muncă part-time.

Creșterea numărului de aplicări pentru joburile part-time vine într-un context economic în care inflația reduce puterea de cumpărare, iar o parte dintre angajați caută modalități de a-și suplimenta veniturile fără să renunțe la locul de muncă principal.

Jobul part-time, o variantă pentru cei care vor venituri suplimentare

„Creșterea numărului de aplicări pentru joburile part-time ne arată că tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și echilibra veniturile”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Potrivit acesteia, interesul pentru un job part-time nu înseamnă neapărat că persoanele care aplică vor să renunțe la locul de muncă principal. Pentru cei care au deja un job full-time, un al doilea loc de muncă poate fi o soluție temporară pentru obținerea unui venit suplimentar, pentru depășirea unei perioade financiare dificile sau pentru realizarea unei achiziții importante.

Inflația pune presiune pe bugetele gospodăriilor

Creșterea interesului pentru venituri suplimentare trebuie privită și în contextul evoluției prețurilor. În august 2026, rata anuală a inflației calculată după indicele armonizat al prețurilor de consum a fost de 6,3% în România, potrivit datelor Eurostat, față de 3,2% la nivelul Uniunii Europene. Pentru gospodării, acest lucru se reflectă în costul cheltuielilor curente, iar veniturile care nu cresc în același ritm își pierd din puterea de cumpărare.

În acest context, obținerea unui venit suplimentar poate reprezenta una dintre variantele la care apelează persoanele care vor să își majoreze veniturile lunare.

Aproape 20% dintre aplicările pentru joburi part-time sunt pentru poziții remote

Munca de la distanță reprezintă o componentă importantă a ofertelor part-time. Din totalul locurilor de muncă part-time disponibile în acest an, 14,6% sunt remote. În cazul aplicărilor, proporția este și mai mare: aproape 20% dintre candidaturi vizează joburi care pot fi făcute de acasă.

Diferența este importantă în condițiile în care, la nivelul întregii piețe a muncii, doar 4,1% dintre locurile de muncă postate în acest an oferă posibilitatea de a lucra remote.

Pentru o persoană care are deja un loc de muncă full-time, posibilitatea de a lucra de acasă poate permite o organizare diferită a timpului. În cazul joburilor part-time, candidații sunt interesați nu doar de numărul de ore, ci și de intervalul în care acestea trebuie efectuate și de flexibilitatea programului.

„Vedem o disponibilitate tot mai mare din partea candidaților de a lucra în formule care nu presupun neapărat un program clasic de opt ore pe zi. Contextul economic îi face să fie mai pragmatici în raport cu veniturile, iar un al doilea job devine o variantă luată în calcul de tot mai mulți oameni”, explică Roxana Drăghici.

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Retailul, turismul și serviciile, printre domeniile cu cele mai multe joburi part-time

Cele mai multe locuri de muncă part-time disponibile în acest an sunt în retail, asigurări, servicii, turism, financiar-bancar, industria alimentară și call-center/BPO.

O explicație este legată de modul în care poate fi organizată activitatea în aceste domenii. Munca în ture sau pe intervale orare permite angajatorilor să ofere programe care pot fi compatibile cu alte responsabilități sau cu un alt loc de muncă.

Majoritatea joburilor part-time sunt destinate candidaților aflați la început de carieră, cu cel mult doi ani de experiență. Sunt urmate de pozițiile pentru candidații mid-level, cu experiență cuprinsă între doi și cinci ani, de cele pentru seniori și, într-o proporție mai redusă, de cele destinate managerilor.

Cele mai multe aplicări se îndreaptă către retail, turism, servicii, advertising, marketing și PR, industria alimentară, call-center/BPO, domeniul financiar-bancar și asigurări. La polul opus se află administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale.

Cine caută un job part-time

Profilul celor care aplică pentru aceste poziții este diferit. Pentru persoanele aflate la început de carieră, un job part-time poate însemna atât o primă experiență profesională, cât și o sursă de venit.

Pentru angajații care au deja un loc de muncă full-time, principala motivație este suplimentarea veniturilor. Există și candidați care folosesc un astfel de job pentru reconversie profesională, deoarece pot testa un domeniu nou fără să renunțe imediat la sursa principală de venit.

„Pentru cei aflați la început de drum, un astfel de job poate reprezenta o primă experiență profesională și o sursă de venit, în timp ce pentru angajații care au deja un job full-time, principala motivație este, în aproape toate cazurile, suplimentarea veniturilor. Un alt segment important este reprezentat de persoanele care vor să facă o reconversie profesională, în condițiile în care joburile part-time le permit să testeze un domeniu nou fără să renunțe imediat la sursa principală de venit”, spune Roxana Drăghici.

Salariul și programul, printre primele informații căutate de candidați

În cazul joburilor part-time, candidații acordă o atenție deosebită informațiilor privind salariul și programul de lucru. Potrivit reprezentanților platformei de recrutare, transparența salarială este unul dintre principalele elemente urmărite atunci când este analizat un astfel de anunț.

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Salariul este prima informație căutată, iar apoi candidații vor să știe câte ore presupune activitatea, în ce interval trebuie lucrat, dacă programul este fix sau flexibil și dacă sunt necesare ture în weekend.

Aceste informații devin cu atât mai importante în cazul persoanelor care au deja un loc de muncă. Un al doilea job trebuie să poată fi integrat în programul existent, iar diferențele dintre un program fix și unul flexibil pot conta în alegerea unei oferte.

Pentru angajatori, prezentarea clară a salariului și a condițiilor de lucru poate contribui, potrivit Roxanei Drăghici, la atragerea unor aplicări mai relevante și la reducerea timpului necesar recrutării.

Creșterea numărului de aplicări pentru joburile part-time arată astfel un interes mai mare pentru forme de muncă ce pot fi combinate cu alte activități. Pentru o parte dintre candidați este vorba despre primul pas în carieră, pentru alții despre reconversie profesională, iar pentru angajații care au deja un loc de muncă, despre posibilitatea de a obține un venit suplimentar.