 Se întoarce cea mai de temut pereche din tenisul feminin! Serena și Venus Williams revin împreună în circuit, după 4 ani | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Se întoarce cea mai de temut pereche din tenisul feminin! Serena și Venus Williams revin împreună în circuit, după 4 ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fanii tenisului vor avea ocazia să le vadă din nou împreună pe Serena și Venus Williams. Cele două foste campioane au primit un wild card pentru proba de dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, iar revenirea lor este programată pentru mijlocul lunii august. 

Serena și Venus Williams Foto/Getty
Serena și Venus Williams Foto/Getty

Surorile Williams sunt considerate cea mai de succes pereche din istoria tenisului feminin. De-a lungul carierei, au cucerit împreună 22 de trofee, dintre care 14 titluri de Grand Slam la dublu și trei medalii olimpice de aur, performanțe care le-au asigurat un loc special în istoria acestui sport.

Turneul WTA 1000 de la Cincinnati, programat între 13 și 24 august, le va aduce din nou împreună pe Serena și Venus Williams în proba de dublu. După ce Serena a evoluat alături de Victoria Mboko la Queen's și de Karolina Muchova la Berlin, de această dată va face pereche cu sora sa.

Serena Williams, care va împlini 45 de ani în luna septembrie, are în palmares 73 de titluri la simplu, 23 la dublu feminin și două la dublu mixt. Venus Williams, ajunsă la 46 de ani, a câștigat 49 de trofee la simplu, 24 la dublu feminin și două la dublu mixt. Împreună, cele două legende ale tenisului au adunat nu mai puțin de 173 de titluri în carieră, o performanță care le plasează printre cele mai valoroase jucătoare din istoria acestui sport.

Serena și Venus Williams Foto/olympics.com
Serena și Venus Williams Foto/olympics.com

Patru ani de la ultimul meci împreună

Revenirea surorilor Williams la dublu este cu atât mai specială cu cât cele două nu au mai evoluat în aceeași echipă din 2022. Ultima lor apariție împreună a avut loc la US Open, unde au fost învinse încă din primul tur de perechea formată din Lucie Hradecká și Linda Noskova. Cele două urmau să joace din nou împreună la Wimbledon, în luna iulie, însă planurile le-au fost date peste cap. Serena Williams a suferit o accidentare la genunchi și a fost nevoită să se retragă înainte de startul probei de dublu.

Au încasat peste 138 de milioane de dolari din tenis

Dincolo de performanțele sportive, Serena și Venus Williams au dominat și clasamentul câștigurilor din tenisul feminin. Împreună au încasat peste 138 de milioane de dolari doar din premiile oferite la turneele oficiale. Serena conduce autoritar ierarhia all-time a premiilor din circuitul WTA, cu aproape 95 de milioane de dolari câștigați în carieră. Venus ocupă locul al patrulea în același clasament, cu peste 43 de milioane de dolari, ceea ce confirmă încă o dată impactul uriaș pe care cele două surori l-au avut în istoria tenisului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anunțul ministrului Radu Miruță după exploziile provocate pe Dunăre. Cu cât a crescut nivelul apei la Cernavodă
digi24.ro
image
Un șofer surprins făcând drifturi în Portul Tomis din Constanța a rămas fără permis. Și pasagerii din spate au fost amendați
stirileprotv.ro
image
Polițistă de penitenciare, prinsă cu un deținut de la pușcăria pentru MINORI! Caz halucinant
gandul.ro
image
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
mediafax.ro
image
Momente dramatice în ringul de box! A ieșit pe targă după un KO devastator. E în stare critică la spital: „Rugăciunile noastre sunt alături de el!”
fanatik.ro
image
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Shakira a dat lovitura
digisport.ro
image
Compania aeriană care vine cu o schimbare importantă pentru iubitorii de animale
click.ro
image
Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Mărturia unui român care a fugit din calea flăcărilor care devastează satele din Grecia: "Suntem spectatori"
observatornews.ro
image
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
cancan.ro
image
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Au scăzut rezervele valutare ale României. Ce înseamnă acest lucru pentru cursul euro și economie
playtech.ro
image
Câți bani trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Jovo Lukic. O altă formație a pus banii pe masă și așteaptă răspunsul lui U Cluj
fanatik.ro
image
Un turist, călătorie pentru prima dată în Grecia: Am plecat dezamăgit, regretând că am făcut 5 greșeli
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Piersica Melba, eleganță într-un desert clasic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
VIDEO ŞOCANT O dronă s-a prăbuşit pe o plajă plină cu turişti de la Marea Neagră
romaniatv.net
image
Vești bune pe plan financiar. Horoscop pentru ziua de marți, 4 august 2026
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
„Ne dăm viața pentru Călin Georgescu. Dacă acum vin jandarmii și mă împușcă, îmi dau viața pentru Călin”. Ce spun oamenii care îl urmează de peste un deceniu și merg la fiecare apariție publică a fostului candidat
actualitate.net
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
click.ro
image
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
click.ro
image
Mulți credincioși rostesc această rugăciune în Postul Sfintei Mării. Ce semnificație are
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Actorul celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Emil Rengle, despre gelozia din relația cu Alejandro. „Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?