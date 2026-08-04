Se întoarce cea mai de temut pereche din tenisul feminin! Serena și Venus Williams revin împreună în circuit, după 4 ani

Fanii tenisului vor avea ocazia să le vadă din nou împreună pe Serena și Venus Williams. Cele două foste campioane au primit un wild card pentru proba de dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, iar revenirea lor este programată pentru mijlocul lunii august.

Surorile Williams sunt considerate cea mai de succes pereche din istoria tenisului feminin. De-a lungul carierei, au cucerit împreună 22 de trofee, dintre care 14 titluri de Grand Slam la dublu și trei medalii olimpice de aur, performanțe care le-au asigurat un loc special în istoria acestui sport.

Turneul WTA 1000 de la Cincinnati, programat între 13 și 24 august, le va aduce din nou împreună pe Serena și Venus Williams în proba de dublu. După ce Serena a evoluat alături de Victoria Mboko la Queen's și de Karolina Muchova la Berlin, de această dată va face pereche cu sora sa.

Serena Williams, care va împlini 45 de ani în luna septembrie, are în palmares 73 de titluri la simplu, 23 la dublu feminin și două la dublu mixt. Venus Williams, ajunsă la 46 de ani, a câștigat 49 de trofee la simplu, 24 la dublu feminin și două la dublu mixt. Împreună, cele două legende ale tenisului au adunat nu mai puțin de 173 de titluri în carieră, o performanță care le plasează printre cele mai valoroase jucătoare din istoria acestui sport.

Patru ani de la ultimul meci împreună

Revenirea surorilor Williams la dublu este cu atât mai specială cu cât cele două nu au mai evoluat în aceeași echipă din 2022. Ultima lor apariție împreună a avut loc la US Open, unde au fost învinse încă din primul tur de perechea formată din Lucie Hradecká și Linda Noskova. Cele două urmau să joace din nou împreună la Wimbledon, în luna iulie, însă planurile le-au fost date peste cap. Serena Williams a suferit o accidentare la genunchi și a fost nevoită să se retragă înainte de startul probei de dublu.

Au încasat peste 138 de milioane de dolari din tenis

Dincolo de performanțele sportive, Serena și Venus Williams au dominat și clasamentul câștigurilor din tenisul feminin. Împreună au încasat peste 138 de milioane de dolari doar din premiile oferite la turneele oficiale. Serena conduce autoritar ierarhia all-time a premiilor din circuitul WTA, cu aproape 95 de milioane de dolari câștigați în carieră. Venus ocupă locul al patrulea în același clasament, cu peste 43 de milioane de dolari, ceea ce confirmă încă o dată impactul uriaș pe care cele două surori l-au avut în istoria tenisului.