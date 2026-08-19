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Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Cincinnati Open

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Aflată pe locul 19 WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 Cincinnati Open, dotat cu premii în valoare totală de 7.433.076 de dolari. Ea a fost învinsă la mare luptă de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial.

Sorana Cîrstea a luptat până la ultima minge (Foto: EPAImages)
Sorana Cîrstea a luptat până la ultima minge (Foto: EPAImages)

Jucătoarea din SUA s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5, în două ore şi cinci minute. Pegula a fructificat a patra minge de meci.

Pegula (32 ani, 3 WTA) are acum 3-1 în meciurile directe cu Cîrstea. Bucureșteanca a câştigat (7-6/6, 6-3) primul duel, în 2011, în primul tur la Midland (Missouri). Americanca şi-a luat revanşa (6-3, 6-3) la ediţia din 2015 a turneului ITF, în primul tur, iar ultima confruntare a avut loc în 2021 la Madrid, Pegula impunându-se în prima rundă, cu 7-6/5, 6-3.

Acceptată pe tabloul principal direct în turul 2, Sorana a câștigat cu 7-6/5, 6-3 cu Nikola Bartunkova (Cehia). Apoi a beneficiat de retragerea sportivei ruse Anna Kalinskaia (locul 211 WTA şi cap de serie nr. 18), atunci când tabela de marcaj indica 5-0 pentru româncă în setul trei. A fost 6-7/4, 6-1, 5-0.

Pentru accederea în optimile de finală, Sorana Cîrstea va obține 81.752 de dolari şi 120 de puncte WTA.

Românca a anunțat în primăvară că va pune racheta în cui la sfârșitul acestui an. Ca dorință, ea și-a propus să atingă o fază superioară la un turneu de mare șlem. Pentru Sorana urmează US Open, ultimul turneu major la care va participa.

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