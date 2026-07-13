Salt important pentru Sorana Cîrstea! Românca a stabilit un nou record în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea continuă să urce în ierarhia mondială, iar parcursul de la Wimbledon i-a adus cea mai bună clasare din întreaga carieră. În clasamentul WTA publicat astăzi, jucătoarea din România ocupă locul 17, cu 2.535 de puncte, după ce a avansat o poziție față de săptămâna precedentă.

Încă este în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor

Chiar dacă s-a oprit în turul al treilea la All England Club, rezultatul obținut a fost suficient pentru a înregistra un nou record personal. Sorana a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cea care avea să câștige ulterior trofeul, după un meci foarte echilibrat în trei seturi. Românca a fost la un pas de o victorie importantă, însă a ratat o minge de meci și a părăsit competiția cu 120 de puncte WTA.

Performanțele din acest sezon o mențin și în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor. Sorana se află pe locul 11 în clasamentul WTA Race, cu 2.045 de puncte, fiind la aproximativ 1.300 de puncte de poziția a opta, ultima care asigură prezența la competiția de final de an. În plus, în perioada următoare are puține puncte de apărat, ceea ce îi oferă șansa de a urca și mai mult în ierarhie înainte de US Open.

După Wimbledon, Sorana a anunțat că nu va participa la turneul WTA de la Iași din cauza unor probleme medicale. Revenirea sa este așteptată în circuitul nord-american, odată cu startul seriei de turnee premergătoare ultimului Grand Slam al sezonului.

Alte jucătoare din Top 20 care au atins cea mai bună clasare din carieră

Clasamentul WTA a adus și alte schimbări importante. Marta Kostyuk a urcat pe locul 11, cea mai bună clasare din carieră, după semifinala de la Wimbledon, în timp ce finalistele Karolina Muchova și Linda Noskova se află acum pe locurile 6, respectiv 7. La vârful ierarhiei, Aryna Sabalenka își păstrează poziția de lider, cu un avantaj de aproximativ 500 de puncte față de Elena Rybakina.

În ceea ce privește celelalte jucătoare din România, Jaqueline Cristian a urcat pe locul 36, în timp ce Gabriela Ruse a coborât până pe poziția 72 în clasamentul mondial.

TOP 10 în tenisul feminin

1. Aryna Sabalenka - 8.550 puncte;

2. Elena Rybakina - 8.143;

3. Jessica Pegula - 6.301;

4. Coco Gauff - 5.649;

5. Mirra Andreeva - 5.293;

6. Karolina Muchova - 5.168;

7. Linda Noskova - 5.119;

8. Iga Swiatek - 4.539;

9. Amanda Anisimova - 4.353;

10. Elina Svitolina - 4.351.