Sorana Cîrstea a părăsit turneul WTA 1.000 de la Toronto în turul doi

Aflată pe locul 18 WTA şi favorită cu numărul 14, Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii în valoare totală de 7.433.076 de dolari americani.

Românca a avut liber în runda inaugurală. În turul doi, ea a fost învinsă (4-6, 4-6) de sportiva australiană Maya Joint, aflată pe locul 48 mondial. Meciul a durat o oră şi 33 de minute.

Pentru prezenţa în turul 2 la Toronto, Sorana Cîrstea va primi 28.425 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Aflată pe locul 77 mondial, Gabriela Ruse a fost învinsă cu 6-4, 6-2, de austriaca de origine rusă Anastasia Potapova, tot în turul 2 al întrecerii de la Toronto.

România are în continuare trei reprezentante în top 100: Sorana Cîrstea, care a coborât de pe locul 17 pe 18, Jaqueline Cristian, care staționează pe poziția a 39-a și Elena-Gabriela Ruse, care a retrogradat de pe 75 pe locul 77. La dublu sunt două jucătoare în Top 100: Elena Gabriela Ruse (86) și Jaqueline Cristian (98).