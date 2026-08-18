Calificare cu peripeții pentru Sorana Cîrstea la Cincinnati! Românca, în optimi după un meci întrerupt de trei ori

Sorana Cîrstea (36 de ani, nr. 19 WTA) a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, după un meci dificil împotriva Annei Kalinskaya (27 de ani, nr. 21 WTA).

Jucătoarea din România s-a impus după ce adversara sa a abandonat la scorul de 6-7 (4), 6-1, 5-0, acuzând probleme medicale. Partida a fost întreruptă de trei ori pe parcurs, de fiecare dată din cauza ploii.

Meciul a început echilibrat, cele două jucătoare cunoscându-se foarte bine din perioada în care au evoluat împreună la dublu. După primele patru game-uri, partida a fost întreruptă din cauza ploii. La revenirea pe teren, după aproximativ o oră, jocul a rămas echilibrat, cu break-uri de ambele părți.

Cîrstea a avut avantaj de 5-3 în primul set, dar Kalinskaya a revenit și a trimis manșa în tiebreak, pe care l-a câștigat cu 7-6. Imediat după aceea, ploaia a provocat o nouă pauză, de aproximativ o oră. După reluare, Sorana a arătat mult mai bine. Chiar dacă a pierdut primul game al setului secund, românca a câștigat apoi șase game-uri consecutive și s-a impus cu 6-1, restabilind egalitatea.

Ploaia a întrerupt din nou partida, pentru a treia oară. Cele două jucătoare au ales însă să continue în aceeași zi, iar Cîrstea a rămas la fel de agresivă și a ajuns să câștige 11 game-uri la rând. În decisiv, românca a condus cu 5-0, moment în care Kalinskaya a solicitat intervenția fizioterapeutului, acuzând probleme medicale. Rusoaica nu a mai putut continua și a abandonat partida. În optimile de finală, Cîrstea va întâlni câștigătoarea meciului dintre Emma Navarro și Jessica Pegula.