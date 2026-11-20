Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a analizat evenimentele produse la meciurile din ultimele etape ale Ligii Națiunilor. Găsită vinovată pentru conduita jucătorilor, neajunsuri organizatorice și comportamentul unor spectatori la meciul cu Polonia, Federația Română de Fotbal (FRF) a fost amendată și nu va putea vinde bilete în unele sectoare ale stadionului la meciul cu Estonia din martie 2027.

Unul dintre motivele pentru care FRF a fost amendată este aprinderea de torțe în tribune Foto: Sportpictures

Potrivit site-ului oficial al forului continental, Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a decis să amendeze FRF cu peste 90.000 de euro. S-a hotărât, totodată, şi închiderea parţială a stadionului la următorul meci al naționalei noastre. Aceste măsuri au fost luate ca urmare a problemelor apărute la partida cu Polonia, de pe Arena Naţională, din Liga Naţiunilor.

Federația de la București a fost acuzată pentru conduită necorespunzătoare a echipei (5 jucători sau mai mulţi), blocarea căilor de acces publice, comportament rasist şi/sau discriminatoriu, aprinderea de articole pirotehnice sau a oricăror alte obiecte, aruncarea de obiecte lângă și în teren, afișarea unui mesaj care nu este adecvat pentru un eveniment sportiv (bannere).

FRF a fost amendată cu 40.000 de euro din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi. S-a dispus închiderea parţială a stadionului folosit de Federaţia Română de Fotbal (şi anume Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion) pe durata unui (1) meci suplimentar din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parţială a stadionului pentru un meci suplimentar din cadrul unei competiţii UEFA este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

De asemenea, s-au mai dictat și alte sancțiuni financiare după cum urmează:

- 4.000 euro pentru blocarea căilor de acces publice.

- 15.000 euro pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv.

- 19.500 euro pentru aprinderea de articole pirotehnice.

- 8.250 euro pentru aruncarea de obiecte.

- 6.000 euro pentru comportamentul necorespunzător al echipei.

Totodată, CEDB a decis punerea în aplicare a măsurii disciplinare suspendate impuse de CEDB prin decizia sa din 20 iunie 2025 (DC 39508), şi anume să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei Române de Fotbal (adică Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion), pe durata următorului (1) meci din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

De asemenea, Federaţia Poloneză de Fotbal a fost amendată cu 20.000 de euro şi să dispună împotriva aceluiași for o restricţie totală privind vânzarea biletelor către suporteri pentru un (1) meci în deplasare din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA, pentru incidente în public. Respectiva restricţie totală privind vânzarea biletelor către suporteri pentru un (1) meci în deplasare din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

A fost amendată și Federația Engleză de Fotbal din cauza suporterilor

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a sancţionat Anglia cu un meci fără suporteri în deplasare, o sancţiune care rămâne cu executarea suspendată, cu excepţia cazului în care abaterea se repetă, şi cu o amendă de 12.500 de lire sterline (15.000 de euro), din cauza scandărilor anticatolice şi antiirlandeze de la meciul cu Spania de la Madrid, din Liga Naţiunilor, informează EFE.

În cazul în care suporterii englezi vor comite o nouă abatere în următorii doi ani, sancţiunea, care presupune disputarea unui meci european fără prezenţa suporterilor echipei în deplasare, va fi pusă în aplicare. „Nu vom tolera aceste scandări inacceptabile şi jignitoare şi vom colabora cu poliţia pentru a-i identifica pe cei vinovaţi, astfel încât să poată fi luate măsurile necesare", a transmis Federaţia engleză într-un comunicat. În plus, poliţia engleză colaborează cu autorităţile spaniole pentru a-i identifica pe cei care au instigat la aceste scandări.

Anglia a câștigat cu 3-2, duminica trecută, la Madrid, pe Estadio Metropolitano, în fața Spaniei, în ultima etapă a Ligii Naţiunilor, Divizia A. Ambele echipe erau calificate în sferturile de finală.