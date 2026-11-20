Desfășurată la Nyon, astăzi, tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Divizia B a Ligii Națiunilor la fotbal a stabilit că România va înfrunta Estonia.

România va disputa meciul decisiv cu Estonia acasă, acolo unde a depășit Polonia Foto: Sportpictures

Naționala noastră n-a retrogradat în divizia inferioară deși a ocupat ultimul loc în Grupa 4 din Divizia B a competiției. Și aceasta pentru că UEFA a schimbat regulamentul Ligii Națiunilor din această ediție. Fiindcă până acum clasarea pe ultimul loc într-o grupă din Divizia B însemna retrogradarea directă în C.

România putea întâlni în „baraj” Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia. Adică formații cu care a jucat în ultimii ani și pe care le-a depășit mai mereu.

Clasată pe ultimul loc în Grupa 4 din Divizia B a competiției, cu 3 puncte, România va întâlni Estonia, care, în ultima etapă, a câștigat (2-1), acasă, cu Bulgaria. Victorioasă (3-0), pe teren propriu, cu Luxemburg, Islanda a câștigat grupa, cu 14 puncte, fiind urmată de Estonia, cu 12, Bulgaria, cu 4, și Luxemburg, cu 3.

Naționala noastră a disputat 4 meciuri cu cea a Estoniei, câștigând 3 dintre ele și pierzând unul. Dintre acestea două au fost oficiale, iar ambele s-au încheiat cu victoria României.

Oamenii lui Gheorghe Hagi vor disputa primul meci cu Estonia în deplasare, în 25 sau 27 martie 2027, iar returul va fi pe teren propriu, în 28 sau 30 martie.

În 2014, România a învins cu 2-0 Estonia, la București Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Celelalte trei dispute de menținere / promovare în Divizia B sunt Cipru - Macedonia de Nord, Feroe - Georgia și Belarus - Israel.

Tot astăzi, în Elveția s-au stabilit și meciurile din barajul de menținere / promovare în Divizia A: Ungaria - Serbia, Irlanda - Croația, Slovenia - Țara Galilor și Bosnia - Danemarca.

Pe de altă parte, s-a stabilit și programul meciurilor din sferturile de finală ale Diviziei A:

Spania - Franța

Belgia - Germania

Norvegia - Anglia

Olanda - Portugalia

Totodată, după disputarea ultimelor meciuri din Liga Națiunilor se cunosc și urnele pentru tragerea la sorți a grupelor preliminare ale Campionatului European din 2028.

Urna 1: Anglia, Portugalia, Franța, Germania, Spania, Belgia, Olanda, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca, Croația

Urna 2: Țara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria, Irlanda

Urna 3: Ucraina, Scoția, Kosovo, Polonia, Israel, România, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia

Urna 4: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 se va desfășura în 6 decembrie, la Belfast.