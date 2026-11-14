LIVE TEXT România - Polonia. Naționala lui Gheorghe Hagi vizează prima victorie în Liga Națiunilor

Fără punct după primele patru meciuri din ediția 2026 a Ligii Națiunilor, echipa de fotbal a României dispută în această seară, la ora 21.45, pe Arena Națională din București, meciul cu Polonia. Oamenii lui Gheorghe Hagi încearcă să se revanșeze după acel dureros 0-6 de la Varșovia.

În partida tur, oamenii lui Gheorghe Hagi au fost surclasați de polonezi, care au marcat șase goluri Foto: Sportpictures

UPDATE Ora 15.00: Gheorghe Hagi vrea ca naționala să nu primească gol cu Polonia

Selecţioner al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a dezvăluit, vineri, într-o conferinţă de presă, că le-a cerut jucătorilor săi să nu ia goluri: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu aşa de multe, şi să marcăm. Sunt scenarii care pot fi, dar o echipă puternică, mental şi tehnic, trebuie să reacţioneze. Nu contează că tu iei prima oară gol! Nu contează că adversarul te conduce! Important e să revii, să joci 90 de minute fotbalul tău, să te impui, să ai personalitate. Asta căutăm, la asta lucrăm. Mâine (n.a. - astăzi) trebuie să facem mai bine ca în meciul cu Suedia, în special defensiv. Să stăm mult mai bine şi atunci lucrurile o să meargă. Suporterii sunt alături de echipa naţională, au demonstrat-o şi le mulţumim".

„Regele” a vorbit și despre pregătirea ultimelor meciuri din Liga Națiunilor 2026: „Am avut aproape o săptămână la dispoziţie. Ne-am antrenat foarte bine... Sunt optimist. Cred că vom face un meci bun, un meci contra unui adversar care ştie fotbal. Polonia e foarte iute, atât cu mingea, cât şi fără, e reactivă. Sperăm ca noi să jucăm mult mai bine ca ei, neuitând tot ce s-a întâmplat în Polonia (n.a. - 0-6). Sper să facem lucrurile mult mai bine acum. E clar că perioada din spate nu ne cade bine, dar i-am văzut bine pe băieţi. Sunt optimişti, încrezători şi aşa trebuie să fie, pentru că suntem la echipa naţională. Trebuie să ducem această presiune care există. Trebuie să trăieşti cu ea şi să încerci să produci rezultat. Ne dorim succesul, îl căutăm, îl vrem, îl analizăm şi sperăm să vină. Pentru că numai aşa o să vină şi bucuria, şi fericirea, şi toate".

Hagi spune că jucătorii sunt optimiști înaintea meciului cu Polonia Foto: Sportpictures

Hagi a anunţat că va efectua trei schimbări în compartimentul ofensiv, subliniind că e important ca jucătorii din atac să fie proaspeţi şi să aibă intensitate: „Avem două meciuri, trebuie să fim pregătiţi pentru ambele. Unii jucători vor juca acest meci (n.a. - cu Polonia). După aceea o să reflectăm, o să vedem starea fiecăruia, pentru că mulţi dintre ei au jucat foarte mult. Vom vedea, sunt detalii pe care le pregătim. Sperăm să facem două meciuri foarte bune. Ce pot să vă zic acum e că în atac o să vedeţi schimbări. Trei schimbări o să fie, pentru că jucătorii nu sunt la formă maximă, nu au ritm şi intensitate. Şi atunci e clar că acolo vom începe cu schimbări. Asta nu înseamnă că la mijloc şi în defensivă n-o să facem, dar cu siguranţă cei din faţă o să împartă minutele, să fie proaspeţi şi puternici. Nu ne temem de nimic. Trebuie să fim convinşi de ceea ce facem, să credem şi să avem curaj. Jucăm acasă, trebuie să-i facem fericiţi pe suporteri. Cu gândul ăsta trebuie să intrăm în teren. Ştim că am trecut printr-o perioadă grea, în care am pierdut multe meciuri şi am luat goluri foarte multe. Dar lucrul ăsta trebuie să-l corectăm, să facem lucrurile cât mai bine", a precizat el.

UPDATE ORA 13.00: Polonezii vizează victoria pentru a ocupa locul 2 în grupă

Selecţioner al echipei de fotbal a Poloniei, Jan Urban a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la o confruntare deschisă cu România „pentru că ambele echipe sunt încă în joc. România va avea fanii în tribune şi îşi doreşte să facă un meci bun şi să câştige atât împotriva noastră, cât şi cu Bosnia. Noi ne dorim să ocupăm locul doi în grupă, aşa că ne aşteptăm la o partidă foarte frumoasă".

Întrebat ce ar dori să îmbunătăţească la echipa sa înaintea ultimelor două partide din grupă, tehnicianul polonez a spus că prioritatea este obţinerea unor rezultate mai bune: „Poate rezultatele. Cred că trebuie să ne concentrăm pe joc, să ne gândim cum vrem să jucăm şi căror jucători să le acordăm şanse mai mari. Trebuie să evoluăm astfel încât ultimul meci să aibă o miză pentru noi".

Referitor la informaţiile apărute în presa poloneză privind o posibilă demitere a sa din cauza rezultatelor mai puțin satisfăcătoare, Jan Urban a făcut şi o comparaţie cu situaţia selecţionerului României, Gheorghe Hagi: „Încerc să mă raportez normal la ceea ce apare în presă. Lucrurile sunt diferite. Sunt fericit că am această ocazie de a fi selecţionerul Poloniei. Ne străduim să ne gândim doar la ceea ce avem de făcut şi facem tot ce ţine de noi, fără să ne lăsăm influenţaţi de ceea ce apare în presă. Presiunea există întotdeauna în sport, nu doar în fotbal. Sunt însă în situaţii diferite faţă de Hagi. Mi se pare că el a convocat un număr mare de jucători înaintea acestor meciuri, pentru că a vrut să vadă de ce dispune, gândindu-se probabil la Campionatul European. În fotbal, aşteptările sunt mari. Mulţi aşteaptă să câştigi, să reorganizezi echipa, să aduci oameni noi, dar, în acelaşi timp, toţi îşi doresc victoria. Vom vedea ce presiune va fi şi asupra mea. Unii scriu că deja am fost schimbat".

Potrivit Agerpres, Urban s-a referit și la sprijinul pe care echipa naţională a Poloniei îl primeşte din partea suporterilor, indiferent de rezultate: „Vor fi mulţi fani, pentru că avem suporteri minunaţi, care sunt mereu alături de noi, indiferent dacă câştigăm sau pierdem. Suporterul nostru este acolo şi la bine, şi la rău. Faptul că au încredere este ceva normal, pentru că au avut-o întotdeauna, la fel cum o avem şi noi".

Pe de altă parte, Bartosz Mazurek s-a declarat încântat de convocarea la echipa națională şi a vorbit despre dorinţa de a debuta pe un stadion de asemenea anvergură: „Sunt foarte încântat că am fost convocat. Abia am intrat în teren şi mă simt fericit că am ajuns aici. Nu am mai jucat niciodată pe un astfel de stadion. Sunt bucuros, pentru că pentru asta am început să joc fotbal, pentru asta mi-am dorit să port vulturul pe piept. Îmi doresc să joc şi să mă descurc foarte bine. Anul trecut nu reuşeam nici măcar să înscriu de la 11 metri, a fost o perioadă mai dificilă pentru mine, dar acum mă bucur că am ajuns aici", a afirmat fotbalistul.

În confruntarea cu Polonia Hagi nu poate conta pe câțiva fotbaliști cu experiență. Cu toată că figura în lotul convocat de Gheorghe Hagi, Răzvan Marin nu poate evolua în următorul meci din Liga Națiunilor (Divizia B, Gruoa 4). Acesta este suspendat fiindcă a acumulat două cartonaşe galbene în primele patru partide ale competiției.

De asemenea, portarul Ionuţ Radu a anunțat că nu va veni la naţională. Acesta a spus că are probleme medicale deși a evoluat pentru formația de club. De asemenea, Valentin Mihăilă şi Nicolae Stanciu sunt indisponibili din cauza unor probleme musculare. În acest condiții, Hagi l-a chemat pe Rareş Ilie (Mantova), însă acesta n-a fost inclus în grupul pentru meciul din această seară.

Grupul de 23 de jucători pe care îi poate folosi Gheorghe Hagi în confruntarea cu Polonia: Ştefan Târnovanu (numărul 1 pe tricou), Andrei Raţiu (2), Radu Drăguşin (3), Andrei Coubiş (4), Virgil Ghiţă (5), Tudor Băluţă (6), Florinel Coman (7), Alex Cicâldău (8), Daniel Bîrligea (9), Ianis Hagi (10), Nicuşor Bancu (11), Otto Hindrich (12), Matei Ilie (13), Ianis Stoica (14), Lisav Eissat (15), Laurenţiu Popescu (16), Vladimir Screciu (17), Cătălin Cîrjan (18), Marius Corbu (19), Dennis Man (20), Olimpiu Moruţan (21), Vlad Dragomir (22) și Tony Strata (23).

Meciul România - Polonia va fi transmis de Antena 1.

De mai bine de un secol, naționala noastră se află în circuitul internațional al sportului cu balonul rotund. Aceasta a disputat prima partidă în 8 iunie 1922, câștigând cu 2-1 în deplasare, cu Iugoslavia. A fost o confruntare în care s-a pus în joc Cupa „Regelui Alexandru” (purta numele suveranului statului vecin). Apoi, în 3 septembrie 1922, în partida următoare, disputată la Cernăuți, oraș aflat atunci pe teritoriul țării noastre, România a terminat la egalitate, 1-1, cu Polonia. Oaspeții au deschis scorul prin Leopold Marian Duzniak (min. 20), iar golul egalizator a fost semnat de Alexandru Kozovits (min. 63), acesta din urmă implinind 23 de ani chiar în acea zi.

În articolul intitulat „Un duel fotbalistic interbelic”, publicat în numărul 250 al revistei „Historia”, Piotr Goldyn a menționat că meciul s-a jucat duminica și că oaspeții au fost primiți cu aplauze. „În presa poloneză s-a scris că întâlnirea a stârnit puțin interes, ceea ce a determinat trimiterea la Cernăuți mai degrabă a rezervelor decât a jucătorilor valoroși. Mult mai serios s-a prezentat partea română, poate și pentru că meciul s-a desfășurat în prezența Principelui Carol”. De asemenea, autorul a subliniat faptul că terenul pe care s-a desfășurat partida „nu fusese foarte bine pregătit. Era acoperit de un strat gros de praf și ici-colo se vedeau smocuri de iarbă. În primele douăzeci de minute ale meciului, polonezii au avut avantajul, atacând de numeroase ori poarta românilor. Apoi jocul a început să se echilibreze. Ambele goluri marcate în acest meci pot fi numite întâmplătoare, cel puțin așa le-a descris reporterul sportiv polonez. Portarul echipei poloneze ar fi putut apăra șutul, dar a crezut că mingea iese în aut”.

De atunci, în mai bine de o sută de ani, România și Polonia s-au înfruntat de 36 de ori la nivelul primelor reprezentative de fotbal. O serie extrem de importantă, depășită în cazul naționalei noastre numai de confruntările cu Iugoslavia, însă în acest caz doar dacă sunt incluse și câteva cu Serbia și Muntenegru. Altfel, partidele contra polonezilor sunt cele mai numeroase.

Explicația este cât se poate de simplă. La fotbal, România a disputat cele mai multe partide împotriva reprezentativelor țărilor învecinate. Și în afară de Iugoslavia (Serbia), am jucat 34 de partide cu Grecia și cu Bulgaria, 31 cu Cehoslovacia, 27 cu Turcia, 24 cu Ungaria și 19 cu Albania. Polonia apare pe această listă, în partea superioară, fiindcă această țară a fost vecina României în prima parte a secolului al XX-lea.

Partide cu multe goluri marcate

Interesant este că și următoarele două partide directe s-au încheiat la egalitate: 1-1, la Lvov, în 1923, și 3-3, la București, în 1927. Abia în 23 august 1931, la Varșovia, România a obținut o victorie la limită (3-2) după un meci în care tricolorii au condus cu 3-0 prin golurile reușite de Sepi II (min. 5, 79) și Kocsis (29), iar polonezii s-au apropiat amenințător pe final datorită reușitelor lui Nawrot (min. 82) și Wypijewski (min. 88).

Până la izbucnirea celui De-al Doilea Război Mondial, meciurile dintre România și Polonia au fost foarte spectaculoase, cu multe goluri marcate. Naționala noastră s-a impus cu 4-1 în 1935, la București, și cu 4-2 în 1937, la Lodz. Polonia a triumfat cu 5-0 în 1932, pe stadionul ONEF, iar o confruntare s-a încheiat nedecis, 3-3, în 1934, la Lvov.

Naționala noastră a fost superioară

După război, în contextul în care România și Polonia au intrat sub influența sovietică, și disputele la fotbal dintre cele două națiuni au devenit mai numeroase. Și acestea au evidențiat o superioritate a naționalei noastre. De altfel, în 12 meciuri jucate începând din 1947, România a obținut 6 victorii, celelalte 6 încheindu-se la egalitate. Iar Polonia a înregistrat prima victorie (3-0) după război abia în 29 august 1979, la Varșovia!

Raportul de forțe nu s-a modificat nici ulterior. Și aceasta deși Polonia a devenit o forță în fotbalul internațional, cucerind medalia de bronz la edițiile din 1974 și 1982 ale Campionatului Mondial. Așa se explică și faptul că, până la căderea comunismului, această națională a mai obținut încă două victorii în fața României (3-1 în 1987 și 2-1 în 1989).

Este al 6-lea meci oficial direct

Din 1990 și până în 2016, și pe fondul consacrării „Generației de Aur”, naționala noastră a dominat din nou confruntările directe, obținând 4 succese și terminând două meciuri la egalitate. Această serie pozitivă în ceea ce ne privește s-a încheiat în urmă cu un deceniu, când cele două echipe s-au înfruntat din nou în meciuri oficiale. Iar de atunci Polonia a fost mereu învingătoare. În afară de acel 0-6 din luna trecută, adversarii s-au impus cu 3-0, în 11 noiembrie 2016, la București, și cu 3-1, în 10 iunie 2017, la Varșovia. Aceste două ultime confruntări contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2018.

Naționalele de fotbal cu care România are cele mai multe meciuri

Iugoslavia - 42 (19 victorii, 5 egaluri, 18 eșecuri)

Polonia - 36 (14 victorii, 15 egaluri, 7 înfrângeri)

Grecia - 34 (18 victorii, 10 egaluri, 6 eșecuri)

Bulgaria - 34 (18 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri)

Cehoslovacia - 31 (6 victorii, 7 egaluri, 18 eșecuri)

Turcia - 27 (14 succese, 7 egaluri, 6 eșecuri)

Ungaria – 24 (5 victorii, 8 egaluri, 11 înfrângeri)

Albania - 19 (13 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri)

Danemarca - 18 (8 victorii, 4 egaluri, 6 înfrângeri)

RD Germană - 18 (5 victorii, 3 egaluri, 10 înfrângeri)

Spania - 18 (5 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri)

Italia - 17 (2 victorii, 5 egaluri, 10 eșecuri)

Cipru - 17 (12 victorii, 4 egaluri, 1 eșec)

România va disputa un baraj de menținere dacă termină ultima

Confruntarea cu Polonia este importantă fiindcă o victorie ar face ca România să păstreze șanse de a se clasa pe locul 3 în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor. În cazul în care va pierde, naționala noastră nu va mai putea evita ultima poziție indiferent de rezultatul meciului din Bosnia-Herțegovina, de marțea viitoare. Trebuie spus că până acum clasarea pe ultimul loc într-o grupă din Divizia B a Ligii Națiunilor însemna retrogradarea directă în C. UEFA a schimbat regulamentul din această ediție.

Astfel, dacă România termină pe ultimul loc în grupă, ceea ce e foarte probabil, va disputa un baraj în martie 2027, în dublă manșă, cu una dintre echipele clasate pe locul 2 în Divizia C. Interesul pentru meciul cu Polonia este destul de mare în ciuda evoluțiilor și rezultatelor nesatisfăcătoare din această toamnă. Potrivit site-ului Golazo, aproape 40.000 de bilete au fost vândute până joi. Pe de altă parte, vremea în Capitală se anunță răcoroasă (vor fi 5-6 grade Celsius) la ora partidei, însă nu va mai ploua. Partida va fi transmisă de Antena 1 și pe platforma AntenaPlay.

Robert Lewandowski este în lotul deplasat la București

Aflată pe locul 3 în grupă, cu 4 puncte, echipa Poloniei vizează victoria în confruntarea cu România. Din acest motiv, selecționerul Jan Urban a inclus în lot și câțiva dintre fotbaliștii de top pe care îi are această națională. Vedeta polonezilor va fi, indiscutabil, Robert Lewandowski (Chicago Fire - SUA), cel care a marcat trei goluri contra României în 2 octombrie, provocând și eliminarea lui Radu Drăgușin.

Robert Lewandowski rămâne principala vedetă a echipei de fotbal a Poloniei Foto: Sportpictures

Nu lipsește nici Piotr Zielinski (Inter Milano), elevul lui Cristi Chivu având și el peste o sută de meciuri la națională. De asemenea, apar Matty Cash (Aston Villa / Anglia) și Nicola Zalewski (Atalanta / Italia).

Spre deosebite de grupul folosit la Varșovia, în urmă cu mai bine de o lună, se remarcă unele modificări îndeosebi în compartimentul median. Astfel, au fost convocați mijlocașii Bartosz Mazurek (RB Salzburg / Austria), Lukasz Poreba (Elversberg / Germania) și Marcel Reguła (Zaglebie Lubin). Va lipsi portarul titular Marcin Bulka, care este accidentat, fiind chemați Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok), Bartlomiej Drągowski (Widzew Lodz) și Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia).

Liga Națiunilor

Divizia B, Grupa 4

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România – Polonia.........................21.45

Suedia – Bosnia-Herțegovina.......21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia – Suedia...............................21.45

Bosnia-Herțegovina – România........21.45

Clasament

1. Suedia 4 3 1 0 7-3 10

2. Bosnia-Herțegovina 4 2 2 0 6-3 8

3. Polonia 4 1 1 2 7-4 4

4. România 4 0 0 4 3-13 0