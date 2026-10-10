Serbia a fost sancționată sever de UEFA din cauza comportamentului fanilor

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a dictat sancțiuni după meciurile disputate în Liga Națiunilor. Serbia urmează să dispute un meci cu „porțile închise”, iar federația de la Belgrad a fost amendată pentru comportamentul „rasist și discriminatoriu” al suporterilor.

Serbia a avut evoluții dezamăgitoare în Liga Națiunilor Foto: EPAImages

Potrivit cotidianului „LEquipe”, UEFA a anunţat că amenda aplicată sârbilor va fi de 50.000 de euro pentru modul în care s-au comportat spectatorii în timpul meciurilor împotriva Greciei (1-2) şi Olandei (1-2), de la Belgrad.

Pe de altă parte, Organismul de Control, Etică şi Disciplină (CEDB) al UEFA a amendat Federaţia Sârbă de Fotbal cu 22.500 de euro pentru „transmiterea de mesaje incompatibile cu un eveniment sportiv”, 2.000 de euro pentru „folosirea de materiale pirotehnice” şi 15.000 de euro pentru „invadarea terenului de către spectatori” în timpul ambelor meciuri.

De asemenea, UEFA a interzis Federaţiei de Fotbal din Serbia să vândă bilete suporterilor săi pentru un meci în deplasare. Această sancţiune este cu suspendare pentru doi ani.

Forul continental a aplicat sancțiuni și altor federații din fosta Iugoslavie. Kosovo a fost amendată cu 15.000 de euro pentru afişarea „unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv” şi cu 20.000 de euro pentru „comportament rasist şi discriminatoriu” al suporterilor săi în timpul meciului pierdut (1-3) în faţa Austriei, în Liga Naţiunilor.

Și în acest caz s-a emis o interdicţie cu suspendare de doi ani pentru vânzarea de bilete fanilor din Kosovo pentru un meci în deplasare.

De asemenea, Federația de Fotbal din Croaţia a fost amendată cu 20.000 de euro şi i s-a interzis pentru doi ani, cu suspendare, vânzarea de bilete suporterilor săi pentru un meci în deplasare. Și în acest caz a fost penalizat „comportamentul rasist şi discriminatoriu” al fanilor croați în timpul partidei pierdute (1-4) în faţa Spaniei, la Sevilla.