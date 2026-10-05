 Ce mesaj le-a transmis Edi Iordănescu fanilor înaintea meciului România - Suedia: „Să le dăm înapoi încredere, energie şi putere” | adevarul.ro
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Ce mesaj le-a transmis Edi Iordănescu fanilor înaintea meciului România - Suedia: „Să le dăm înapoi încredere, energie şi putere”

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Fost antrenor al echipei de fotbal a României, Edward Iordănescu i-a îndemnat pe suporteri să fie alături de națională la meciul de astăzi, cu Suedia. Într-un mesaj postat pe Facebook, cel care i-a calificat pe tricolori la Euro 2024 a scris că „o națională nu trebuie iubită doar atunci când câștigă”.

Edward Iordănescu a calificat România la ultimul turneu final al Campionatului European de fotbal
Edward Iordănescu a calificat România la ultimul turneu final al Campionatului European de fotbal Foto: Sportpictures

Eduard Iordănescu a postat o imagine de la Campionatul European de acum doi ani, de pe stadionul din Munchen, în care componenții echipei de fotbal a României stau în fața fanilor, la finalul unui meci. „Ce vedem în această fotografie?Vedem echipa națională și suporterii ei. Împreună. Așa cum le stă bine. Așa cum ar trebui să fie mereu! Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult. Vedem ZIDUL GALBEN. Puterea unei peluze. Forța unei națiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară”.

Fostul selecționer s-a referit, totodată, și la cel care ocupă acum postul de antrenor principal al naționalei: „Cu toţii l-am iubit şi îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admiraţie, cu emoţie, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată şi a dus numele României atât de departe. Haideţi să fim şi noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere şi cu susţinere pentru tot ce a însemnat şi înseamnă pentru fotbalul românesc", a scris Edward Iordănescu.

Mesajul integral al lui Edi Iordănescu arată astfel: "Ce vedem în această fotografie? Vedem echipa naţională şi suporterii ei. Împreună. Aşa cum le stă bine. Aşa cum ar trebui să fie mereu! Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult.

Vedem ZIDUL GALBEN. Puterea unei peluze. Forţa unei naţiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară. Vedem dragoste, pasiune, sacrificiu, iubire pentru tricolor şi pentru România.

Vedem mii de oameni care, prin fotbal, au găsit un motiv să fie fericiți. Să zâmbească. Să uite, măcar pentru 90 de minute, de grijile, problemele şi neajunsurile de acasă. Să simtă că aparţin unui întreg. Să fie din nou mândri că sunt români!

Dar astăzi trebuie să privim şi dincolo de această fotografie. Să vedem realitatea momentului, oricât de dificilă ar fi.

Pentru că unitatea nu se demonstrează doar în momentele de glorie. Adevărata putere a unei familii se măsoară atunci când lucrurile nu mai merg, când apar îndoielile, când e greu şi când e nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem ÎMPREUNĂ.

Cu toţii l-am iubit şi îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admiraţie, cu emoţie, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată şi a dus numele României atât de departe.

Haideţi să fim şi noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere şi cu susţinere pentru tot ce a însemnat şi înseamnă pentru fotbalul românesc.

Şi haideţi să fim alături de aceşti băieţi! Sunt ai noştri! Trec printr-un moment greu, dar au demonstrat deja că pot, că au caracter, că pot lupta şi că pot aduce din nou România împreună. Nu cer să uitaţi rezultatele, să ignoraţi greşelile sau să renunţaţi la exigenţă. Dimpotrivă! Dar vă cer să nu uităm nici ceea ce am trăit împreună.

Pentru că, măcar pentru o vară, în Germania, aceşti băieţi ne-au oferit ceva ce nu poate fi măsurat în puncte, clasamente sau statistici.

Ne-au amintit cine suntem. Ne-au făcut să redescoperim ce înseamnă să fim împreună. Ne-au făcut să credem din nou. Ne-au făcut să fim mândri că suntem ROMÂNI!

Iar o echipă națională nu trebuie iubită doar atunci când câștigă. Pentru că tricolorul nu își schimbă culorile după rezultatul de pe tabelă!

Acum este momentul să întoarcem puțin din toată această bucurie. Să le dăm înapoi încredere, energie şi putere.

România are nevoie de echipa ei. Dar şi echipa are nevoie de România!

De când am plecat de la echipa naţională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea şi, probabil, nici puterea… Dar mâine voi fi acolo! Alături de băieţi!!

Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcţie!

Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România!

HAI, ROMÂNIA! ACUM, AICI, PRETUTINDENI!"

Învinsă în precedentele trei partide (1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina și 0-6 în Polonia), echipa de fotbal a României va susține în această seară, la ora 21.45, meciul revanșă cu Suedia contând pentru Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Clasament

1. Suedia......................... 7 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 5 puncte (+2)

3. Polonia..........................4 puncte (+4)

4. România........................0 puncte (-9)

Următoarele partide

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....21.45

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