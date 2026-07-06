Donald Trump mulțumește FIFA pentru o decizie ironizată de belgieni. „E 1 aprilie?”

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a decis să anuleze suspendarea pentru un meci a lui Folarin Balogun. Atacantul american va putea juca în meciul cu Belgia din optimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal.

Vestea a picat cum nu se poate mai bine pentru echipa SUA. Component al echipei AS Monaco, Folarin Balogun fusese eliminat în meciul cu Bosnia-Herțegovina (2-0) din „16”-imile de finală după ce marcase al treilea său gol la turneul final. Acesta a călcat accidental pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović.

Inițial, Balogun urma să rateze meciul din optimile de finală împotriva Belgiei, programat marți, 7 iulie, la ora 02.00, la Seattle. Iată că FIFA a decis în cele din urmă suspendarea aplicării sancțiunii pe o perioadă de probă de un an.

În comunicatul FIFA s-a precizat: „În conformitate cu Articolul 27, executarea suspendării automate a jucătorului american Folarin Balogun este amânată pe o perioadă de probă de un an”. Articolul 27 prevede că „instanța judiciară poate decide suspendarea totală sau parțială a executării unei măsuri disciplinare”.

La aflarea veștii, preşedintele Donald Trump a reacționat într-o postare pe reţelele sociale: „Mulţumesc FIFA pentru că ai făcut ceea ce era corect şi ai reparat o mare nedreptate!”.

La rândul său, Federația de Fotbal din SUA a specificat: „Acceptăm decizia Comisiei de Disciplină și ne bucurăm că Folarin Balogun are drept de joc”.

Belgienii au ironizat decizia FIFA

Desigur că hotărârea luată de forul mondial n-a fost pe placul tuturor. Antrenor al echipei Belgiei, Rudi Garcia s-a declarat surprins de anularea cartonaşului roşu acordat americanului Folarin Balogun. „Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA. Trebuie să ne limităm la comunicat (n.a. - Federaţiei Belgiene de Fotbal), care este foarte corect. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Campionatului Mondial de fotbal. Prin această acţiune, Federaţia Belgiană apără interesele fotbalului, etica şi integritatea acestuia”, a continuat tehnicianul francez.

Federaţia Belgiene de Fotbal (URBSFA) şi-a exprimat „uimirea” şi a precizat că va face o analiză aprofundată a acestui dosar (...) „pentru a apăra drepturile legitime ale tuturor ţărilor participante, precum şi principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează sportul nostru”.

La această ediție a Campionatului Mondial de fotbal, Balogun l-a egalat pe Landon Donovan, participant la ediția din 2010, la numărul de goluri marcate de un jucător american în competiție, situându-se pe locul al doilea după Bert Patenaude, care a izbutit 4 goluri la ediţia din 1930.

Reprezentantă a uneia dintre țările gazdă ale ediției 2026 a Campionatului Mondial de fotbal, echipa SUA încearcă să ajungă în sferturile de finală pentru prima dată după 2002. Americanii au fost eliminaţi în optimile de finală de Ghana, în 2010, de Belgia, în 2014, şi de Olanda, în 2022. În 2006, ei nu au reuşit să treacă de faza grupelor, iar în 2018 nu s-au calificat la turneul final.