Tricolorii sunt calificați matematic la barajul pentru Cupa Mondială. Victoria Franței a ajutat România

Echipa națională a României și-a asigurat matematic un loc în play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce Franța a câștigat categoric, 4-0, meciul cu Ucraina, rezultat care a trimis direct „Les Bleus” la turneul final.

Cu toate acestea, miza pentru „tricolori” rămâne ocuparea locului doi în grupa de calificare, poziție care le-ar putea oferi un traseu mai favorabil în baraj.

Vicecampioana mondială, Franța, și-a confirmat joi seară prezența la Mondialul din 2026, după ce a învins Ucraina cu 4-0, pe „Parc des Princes”.

Victoria Franței are un efect direct asupra României

Prin calificarea „cocoșilor galici”, echipa noastră este sigură de participarea în play-off, beneficiind de rezultatele obținute în Liga Națiunilor. Totuși, obiectivul principal al selecționatei conduse de Mircea Lucescu rămâne locul doi în grupă. Dacă România va reuși această clasare, va intra într-o urnă mai favorabilă la tragerea la sorți pentru baraj, ceea ce înseamnă șanse mai mari să evite echipele foarte puternice.

În acest moment, România se află în urna a treia, alături de naționale precum Slovacia, Slovenia sau Albania. Din această poziție, semifinala barajului ar putea însemna un meci dificil în deplasare împotriva unor adversari precum Polonia, Scoția, Cehia sau Ungaria.

Posibilele trasee ale României către Cupa Mondială

Barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în format eliminatoriu, cu semifinale și finale, fiecare meci jucându-se într-o singură manșă, pe patru trasee separate. Echipele din primele două urne vor avea avantajul terenului propriu în semifinale, în timp ce gazda finalei va fi stabilită prin tragere la sorți.

Dacă România rămâne în prezent în urna a treia, semifinala ar fi în deplasare, împotriva unei echipe puternice din Europa Centrală sau de Nord. În cazul în care ar trece mai departe, finala i-ar putea aduce în față selecționate precum Ucraina sau Țara Galilor.

Există însă și un scenariu mai favorabil. Dacă România reușește să urce în urna a doua printr-o clasare mai bună în grupă, semifinala s-ar disputa acasă, împotriva unor echipe mai accesibile, precum Slovacia, Slovenia sau Albania.