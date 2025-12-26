„Campion” la cumpărăturile online în 2025. Un sucevean a plasat peste 2.400 de comenzi anul acesta, pe un site din România

Un sucevean a dat nu mai puțin de 2.409 de comenzi pe un site de comerț electronic din România, deținând recordul pentru cele mai multe comenzi plasate în 2025. Dacă ar fi să facem un calcul, asta ar însemna 6,6 pe zi într-un an întreg. Exceptând acest record, cele mai multe comenzi au fost plasate din zonele București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța.

Este vorba despre platforma eMag, care a emis un comunicat de presă cu datele pe anul 2025, citat de Agerpres. Cele mai multe comenzi au fost plasate din zonele București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Totuși, „campionul” anului 2025 pe eMAG este un client din județul Suceava, care a plasat nu mai puțin de 2.409 comenzi de-a lungul anului.

Cele mai mari creșteri ale numărului de comenzi față de anul trecut au fost înregistrate de consolele de gaming, cu un avans de 26%, urmate de suplimentele alimentare și produsele de nutriție (+24%), electrocasnicele mari (+22%), accesoriile pentru tablete (+20%), piesele auto (+20%), trolerele (+20%), consumabilele și dispozitivele medicale (+20%), vehiculele (+18%), produsele sanitare (+18%) și jucăriile (+17%).

Detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare s-au aflat în topul celor mai cumpărate categorii de produse online în 2025, potrivit datelor furnizate de o platformă de comerț electronic.

Datele mai arată că, în 2025, plata cu cardul a ajuns să fie utilizată în 71% dintre comenzi, în creștere cu patru puncte procentuale față de anul anterior. Totodată, aproape 22% dintre clienți au ales plata în rate.

Preferința pentru livrarea flexibilă s-a menținut și în acest an: aproximativ două treimi dintre comenzi au fost livrate la easybox.

Retailerul a publicat și o listă cu cele mai amuzante căutări realizate de utilizatori în 2025, printre care se numără expresii precum „vreau să aud numai bine”, „vreau să caut ceva” sau „vreau să dorm singur”.