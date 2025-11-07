Surprize în lotul României anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile din preliminariile Mondialului

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul echipei naționale pentru ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026, partide care vor avea loc pe 15 noiembrie, cu Bosnia, și 18 noiembrie, cu San Marino.

„Tricolorii” se află în acest moment pe locul 3 în grupa preliminară, cu 10 puncte, la cinci distanță de liderul Austria, iar confruntările din noiembrie pot fi decisive pentru șansele de calificare.

Marian Aioani, convocat pentru prima dată

Cea mai mare surpriză din lotul lui Lucescu este convocarea în premieră a portarului Marian Aioani, de la Rapid București, recompensat pentru evoluțiile solide din Superligă.

Pe listă se regăsesc și Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, doi jucători tineri care, în ultima perioadă, nu au avut multe minute la echipele de club, însă continuă să se bucure de încrederea lui Lucescu.

Naționala se va reuni la începutul săptămânii viitoare, iar atmosfera din jurul echipei e una plină de așteptare. România are nevoie de două victorii pentru a spera în continuare la calificarea la Campionatul Mondial din 2026, competiție care va avea loc în SUA, Canada și Mexic.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).