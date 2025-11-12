search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Selecția făcută la națională de Mircea Lucescu, pulverizată de un rapidist: „Pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi”

0
0
Publicat:

Selecția este contestată de Marian Iancu (60 de ani), fost președinte la Poli Timișoara și fan declarat al Rapidului. Naționala de fotbal a României joacă sâmbătă în Bosnia (21:45, Prima TV) și marți cu San Marino (21:45, Antena 1) ultimele meciuri din actuala campanie de calificare.

Alex Dobre este liderul giuleștenilor
Alex Dobre este liderul giuleștenilor

Cel poreclit „Elefantul” îl cere la lot pe Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului. Însă selecționerul l-a ales, de la liderul Superligii, pe Claudiu Petrila (25 de ani), care a recunoscut sincer după victoria cu FC Argeș că nu trece printr-o perioadă prea bună.

De ce nu a fost luat Dobre la echipa națională de către Lucescu?! Pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi și nu a fost supranumit, meritat, “Regele”! Simplu! Azi, Dobre este mult peste juniorul Hagi. Este dreptul antrenorului, selecționerului să aleagă. Nici măcar nu trebuie să se justifice. Dar la final, așa cum poate culege laurii victoriei, trebuie să învețe să o și aburească cu talent ! Nu-i prea convine. O împrăștie. Dă cu rahatul în ventilator. Talentat moșul ! Oricum eu îl înjur încă de pe acum. Ca de-obicei ! Sunt primul care își asumă ! Apoi, după război, vin și ceilalți pârâți și se arată supărați. La adăpost ! (...) Unde erați voi la început de mandat Lucescu, când eu eram singurul care puneam semnul întrebării ? Singur împotriva voastră, a tuturor ?! Unde erați când mi-am asumat retorica împotriva lui Ra2? La coteț, la adăpost ! (...)", a scris Marian Iancu (60 de ani), pe Facebook.

Botoșani aprobă selecția

Pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino nu se află niciun jucător de la FC Botoșani, formație care era liderul campionatului în momentul în care lista finală a fost publicată, adică înainte ca formația moldavă să piardă cu Farul, scor 0-2. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu are ce să-i reproșeze lui „Il Luce”.

Nu este nimic de comentat. Domnul Lucescu a făcut o selecție corectă și obiectivă. Eu am discutat cu jucătorii mei, iar ei au înțeles ceea ce le-am transmis. Mircea Lucescu nu îi poate convoca la națională pe Ongenda sau pe portarul Anestis, care în opinia mea e unul dintre cei mai buni din prima noastră divizie, iar jucătorilor români pe care eu îi am în lot le trebuie continuitate în evoluții și confirmare. Domnul Lucescu e atent la toate detaliile. FC Botoșani nu joacă în cupele europene, ca să avem meciuri cu un nivel mai ridicat față de cele din Superligă, iar explicațiile dânsului față de jucătorii mei sunt în mare parte corecte. Nu trebuie să se supere nimeni, deoarece interesul naționalei trebuie să fie pe primul loc. Mailat este un băiat inteligent și a înțeles și el despre ce este vorba. Știe că are de muncit mult mai mult. La echipa națională trebuie să te prezinți sută la sută OK din toate punctele de vedere", a declarat Iftime.

Împunsătură pentru Mircea Lucescu

În contextul decesul lui Emeric Ienei (88 de ani), înmormântat sâmbătă la Oradea cu onoruri militare, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu (73 de ani), s-a referit și la faptul că în mandatul său a numit cu predilecție foști steliști la cârma naționalei: Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Loți Bölöni și Victor Pițurcă, ocolindu-l cu regularitate pe Mircea Lucescu. „Nașul”, care a condus FRF din august 1990 până în martie 2014, l-a înscăunat selecționer pe nea Imi chiar înainte de startul Campionatului European din 2000, după o campanie câștigătoare dusă de Piți.

De ce l-am ales? Păi, antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo. Cei de la Dinamo erau mai buni conducători, în administrație...”, a comentat Mircea Sandu, stabilit cu familie în Frața, la Beausoleil, pentru „Adevărul”. Trimiterea este la „Il Luce”. Înainte lui Tata Puiu, în 1993, naționala l-a avut pe bancă pe fostul dinamovist Cornel Dinu, demis după eșecul istoric de la Kosice, 2-5 cu Cehoslovacia.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
mediafax.ro
image
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al fostului Președinte al României
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Prime pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Câţi bani vor primi noii angajaţi în primul an
playtech.ro
image
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite lumea la el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dan Alexa, "salvat" de Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan: "Altfel, mă aruncam pe geam"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Vești de ultim moment despre Horia Moculescu! Nidia, fiica compozitorului, confirmă: „Starea lui...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Cadou 1500 de lei pentru părinți! Banii se oferă lunar
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
„Ceva desprins dintr-un film”. O criptă veche de trei secole, descoperită după ce pământul s-a surpat într-un cimitir
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!