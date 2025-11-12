Selecția făcută la națională de Mircea Lucescu, pulverizată de un rapidist: „Pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi”

Selecția este contestată de Marian Iancu (60 de ani), fost președinte la Poli Timișoara și fan declarat al Rapidului. Naționala de fotbal a României joacă sâmbătă în Bosnia (21:45, Prima TV) și marți cu San Marino (21:45, Antena 1) ultimele meciuri din actuala campanie de calificare.

Cel poreclit „Elefantul” îl cere la lot pe Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului. Însă selecționerul l-a ales, de la liderul Superligii, pe Claudiu Petrila (25 de ani), care a recunoscut sincer după victoria cu FC Argeș că nu trece printr-o perioadă prea bună.

„De ce nu a fost luat Dobre la echipa națională de către Lucescu?! Pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi și nu a fost supranumit, meritat, “Regele”! Simplu! Azi, Dobre este mult peste juniorul Hagi. Este dreptul antrenorului, selecționerului să aleagă. Nici măcar nu trebuie să se justifice. Dar la final, așa cum poate culege laurii victoriei, trebuie să învețe să o și aburească cu talent ! Nu-i prea convine. O împrăștie. Dă cu rahatul în ventilator. Talentat moșul ! Oricum eu îl înjur încă de pe acum. Ca de-obicei ! Sunt primul care își asumă ! Apoi, după război, vin și ceilalți pârâți și se arată supărați. La adăpost ! (...) Unde erați voi la început de mandat Lucescu, când eu eram singurul care puneam semnul întrebării ? Singur împotriva voastră, a tuturor ?! Unde erați când mi-am asumat retorica împotriva lui Ra2? La coteț, la adăpost ! (...)", a scris Marian Iancu (60 de ani), pe Facebook.

Botoșani aprobă selecția

Pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino nu se află niciun jucător de la FC Botoșani, formație care era liderul campionatului în momentul în care lista finală a fost publicată, adică înainte ca formația moldavă să piardă cu Farul, scor 0-2. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu are ce să-i reproșeze lui „Il Luce”.

„Nu este nimic de comentat. Domnul Lucescu a făcut o selecție corectă și obiectivă. Eu am discutat cu jucătorii mei, iar ei au înțeles ceea ce le-am transmis. Mircea Lucescu nu îi poate convoca la națională pe Ongenda sau pe portarul Anestis, care în opinia mea e unul dintre cei mai buni din prima noastră divizie, iar jucătorilor români pe care eu îi am în lot le trebuie continuitate în evoluții și confirmare. Domnul Lucescu e atent la toate detaliile. FC Botoșani nu joacă în cupele europene, ca să avem meciuri cu un nivel mai ridicat față de cele din Superligă, iar explicațiile dânsului față de jucătorii mei sunt în mare parte corecte. Nu trebuie să se supere nimeni, deoarece interesul naționalei trebuie să fie pe primul loc. Mailat este un băiat inteligent și a înțeles și el despre ce este vorba. Știe că are de muncit mult mai mult. La echipa națională trebuie să te prezinți sută la sută OK din toate punctele de vedere", a declarat Iftime.

Împunsătură pentru Mircea Lucescu

În contextul decesul lui Emeric Ienei (88 de ani), înmormântat sâmbătă la Oradea cu onoruri militare, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu (73 de ani), s-a referit și la faptul că în mandatul său a numit cu predilecție foști steliști la cârma naționalei: Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Loți Bölöni și Victor Pițurcă, ocolindu-l cu regularitate pe Mircea Lucescu. „Nașul”, care a condus FRF din august 1990 până în martie 2014, l-a înscăunat selecționer pe nea Imi chiar înainte de startul Campionatului European din 2000, după o campanie câștigătoare dusă de Piți.

„De ce l-am ales? Păi, antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo. Cei de la Dinamo erau mai buni conducători, în administrație...”, a comentat Mircea Sandu, stabilit cu familie în Frața, la Beausoleil, pentru „Adevărul”. Trimiterea este la „Il Luce”. Înainte lui Tata Puiu, în 1993, naționala l-a avut pe bancă pe fostul dinamovist Cornel Dinu, demis după eșecul istoric de la Kosice, 2-5 cu Cehoslovacia.