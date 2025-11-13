Bucureștiul prinde culoare! Primele imagini cu muralul dedicat fotbaliștilor naționalei

În ajunul dublei decisive pentru calificarea la Cupa Mondială, un mural impresionant cu fotbaliștii naționalei României a fost dezvăluit în cartierul Iancului, București. Opera îl înfățișează pe Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, sub mesajul emoționant: „Din dragoste pentru România”.

Situat în nord-estul Capitalei, aproape de Arena Națională, muralul decorează fațada unui bloc din apropierea unei biserici și celebrează generația lui Mircea Lucescu, pregătită pentru meciul de foc de sâmbătă seară, cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.

Radu Drăgușin, prezent la eveniment

Chiar și fotbalistul lui Tottenham, Radu Drăgușin, prezent la eveniment, a profitat de faptul că se află în recuperare și nu a fost convocat la echipa națională, venind la dezvelire împreună cu viitoarea sa soție.

Muralul nu este doar o operă de artă urbană, ci și un simbol al pasiunii și al speranței pentru naționala României, un semn că tricolorii sunt susținuți chiar și în stradă, înainte de meciurile care contează cel mai mult.

„Când am aflat că se va face această pictură a fost un sentiment foarte puternic. Niciodată nu am crezut că voi avea alături de cei doi colegi de la echipa națională o astfel de operă de artă. Vreau să le mulțumesc.

Alături de colegii mei de la națională am reușit să facem un lucru atât de important încât oamenii s-au gândit să imortalizeze pe un bloc acest lucru. Știu că munca lor a fost una titanică”, a spus Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, stoperul londonezilor, care se pregătește să revină în meciurile oficiale din Premier League, a fost protagonistul unui moment special pentru suporterii naționalei. Acesta a acordat autografe fanilor prezenți la dezvelirea muralului tricolorilor din cartierul Iancului.

David Popovici deja „tronează” pe zidurile Bucureștiului

Nu este însă primul star al sportului românesc care „prinde viață” pe zidurile Capitalei. David Popovici, campion olimpic și mondial la natație, are deja propriul mural în București.

Acesta se află la câteva stații de tramvai mai aproape de Piața Victoriei, în zona intersecției Lizeanu cu Ștefan cel Mare, și a fost inaugurat acum doi ani. Campionul este ilustrat pe un bloc, un omagiu urban pe măsura performanțelor sale.

„Iubesc România pentru că este o țară a creativității, o țară a oamenilor liberi care vor să o facă și mai bună. România crește prin excelență, prin sport, prin artă, inclusiv artă urbană. Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 35”, a fost mesajul lui David Popovici.