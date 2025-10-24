Cu apărarea în piuneze, naționala primește o nouă lovitură. Radu Drăgușin are interzis sub tricolor

România are mari probleme în defensivă la meciul cu Bosnia și Herțegovina, din 15 noiembrie, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. La Zenica, tricolorii vor juca fără ambii titularii din centrul defensivei, Andei Burcă - suspendat - și Mihai Popescu - accidentat serios.

În echipă ar fi putut reveni Radu Drăgușin, refăcut după accidentarea gravă suferită la începutul acestui an. Internaționalul român a fost diagnosticat cu o ruptură de ligament încrucișat anterior, iar de atunci și până acum nu a jucat niciun meci, deși a revenit la antrenamentele lui Tottenham de ceva timp.

Mircea Lucescu l-a trecut pe Radu Drăgușin pe lista preliminară a stranierilor pentru acțiunea din octombrie, pentru jocurile cu Moldova și Austria, însă nu a făcut parte din lotul final, privind partidele din tribună. Ieri, fundașul român a fost din nou convocat în lotul preliminar, pentru întâlnirea decisivă cu Bosnia și ultimul meci din grupă, cu San Marino. În disperare de cauză, având în vedere importanța partidei de la Zenica, dar și a faptului că nu are fundași centrali, Mircea Lucescu ar tentat să-l folosească pe ”Dragon”, chiar dacă acesta abia e refăcut.

Tottenham nu vrea să-l lase la națională

Însă Radu Drăgușin are ”interzis” la echipa națională, clubul de care aparține, Tottenham, nu îl va lăsa pe internaționalul tricolor să accepte convocarea dacă până atunci nu va juca cel puțin un meci în tricoul formației londoneze, conform gsp.ro. Britanicii nu vor să riște nimic până nu se conving că românul este 100% apt.

Până la meciul cu Bosnia, Tottenham are de disputat cinci partide, 3 în Premier League (cu Everton, Chelsea și Manchester United), una în Cupa Ligii (cu Newcastle) și una în Liga Campionilor (cu Copenhaga), în ultima competiție Radu neavând drept de joc. Cum londonezii nu au dat semne că vor să-l forțeze pe Drăgușin, cel mai probabil singura partidă în care ar putea fi folosit ar fi cea din Cupa Ligii, pentru câteva minute.