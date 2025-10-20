Mircea Lucescu, piromanul din fotbalul românesc. Aliat cu Gigi Becali, selecționerul întreține focul conflictelor

Alianța pe care selecționerul naționalei de fotbal a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a stabilit-o și o menține cu patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), i-a intrigat nu doar pe olteni.

Deopotrivă, atitudinea pro-FCSB a lui „Il Luce” îi scandalizează și pe cei care susțin cauza Stelei, formația Armatei din liga secundă, deținătoarea palmaresului care conține Cupa Campionilor Europeni. Și, de parcă nu era totul, antrenorul tricolorilor și-a făcut dușmani și la națională, după ce a trecut pe lista neagră pe Răzvan Marin (29 de ani) și pe Nicolae Stanciu (32 de ani) folosind declarații dure la adresa celor doi, care au dus greul în campania trecută.

I-a urat succes doar lui Becali

Gâlceava a pornit în momentul în care, în obișnuitele sale intervenții la TV, latifundiarul Gigi Becali a dezvăluit că, înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova 1-0, din etapa a 12-a, a fost sunat de Mircea Lucescu, care l-a încurajat și i-a urat succes pentru ca echipa să iasă din pasa proastă. Craiovenii s-au simțit lezați în orgoliu și au reclamat lipsa de imparțialitate a tehnicianului, considerând că acesta își dorea fericirea FCSB-ului în detrimentul Universității, în condițiile în care și Craiova oferă jucători la națională (Bancu, Baiaram, Screciu sunt convocați cu regularitate, iar Lung și Cicâldău au fost, de asemenea, în circuitul primei reprezentative).

Rădoi l-a lovit fără milă

Partizanatul lui Lucescu a atras o reacție dură din partea lui Rădoi, care consideră că și elevii săi meritau încurajări de la selecționer, mai ales că nu traversau o perioadă prea bună, venind după eșecul din Polonia, din Conference League, iar înainte au avut alte două rezultate slabe în Superligă (2-2 cu Dinamo și 0-1 cu Oțelul). „Nu am crezut că un selecţioner al României poate avea o asemenea declaraţie, în care sună un patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige împotriva alteia din acelaşi campionat. Pentru mine e şocant şi mă rezum la această declaraţie. Nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi! Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa, pe faţă! Nu poţi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă la naţional”. A venit replica lui Lucescu („Am greșit când am spus că îl stimez”), apoi Rădoi a închis sâmbătă cercul prin faptul că și-a menținut declarații după victoria cu Unirea Slobozia (3-1), punctând faptul că susține un principiu.

Și-a supărat un fost colaborator

În prezent analist TV, Gabi Balint (62 de ani), fost „secund” al lui „Il Luce” la Galatasaray, se simte jignit când antrenorul tricolorilor o numește Steaua pe FCSB. „Ați văzut că Mircea Lucescu o ține într-una că FCSB e Steaua pentru el și nu vrea să se conformeze sau să se alinieze celor care.... Corect? Nu se gândește și la noi, cei care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel. Noi respectăm, eu, cel puțin, respect FCSB! Nu mai zic că spectatorii lor, fanii lor, sunt și fanii mei, din punctul lui de vedere. Dar, totuși, trebuie să respectăm niște lucruri, niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea ne jignește pe noi. Am mai stat de vorbă cu foști jucători de la Steaua și am discutat și o face dinadins și nu e normal. Pentru că o face public. A, dacă spunea la o masă, în cadru restrâns, era ok, era problema celor de acolo”, a spus Balint la locul său de muncă, postul TV Digi Sport. Susținând că FCSB e Steaua, Lucescu se poziționează, din nou, de partea lui Gigi Becali, în jurul căruia face zid. „Sunt persoană privată (n.r. - de fapt, reprezintă FRF), nu sunt obligat să spun FCSB”, a fost explicația selecționerului.

Copilul Lucescu ținea cu CCA

Deși a activat ca jucător la Dinamo, iar ca antrenor la Dinamo și la Rapid, având-o de fiecare dată ca mare rivală pe Steaua, căreia i-a reproșat ajutorul primit de „roș-albaștrii” de la familia Ceaușescu în perioada comunismului, Mircea Lucescu susține că în tinerețe a fost un fan al CCA-ului. „Eu am ţinut pe vremea aia cu CCA-ul (n.r. – Clubul Central al Armatei, devenită mai apoi Steaua). Am mai spus asta. Toţi copiii, în primul rând, țin cu o echipă care câştigă, care e mereu prima”, mărturisea acesta.