search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mircea Lucescu, piromanul din fotbalul românesc. Aliat cu Gigi Becali, selecționerul întreține focul conflictelor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Alianța pe care selecționerul naționalei de fotbal a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a stabilit-o și o menține cu patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), i-a intrigat nu doar pe olteni.

Mircea Lucescu are „arta” de a declanșa polemici
Mircea Lucescu are „arta” de a declanșa polemici

Deopotrivă, atitudinea pro-FCSB a lui „Il Luce” îi scandalizează și pe cei care susțin cauza Stelei, formația Armatei din liga secundă, deținătoarea palmaresului care conține Cupa Campionilor Europeni. Și, de parcă nu era totul, antrenorul tricolorilor și-a făcut dușmani și la națională, după ce a trecut pe lista neagră pe Răzvan Marin (29 de ani) și pe Nicolae Stanciu (32 de ani) folosind declarații dure la adresa celor doi, care au dus greul în campania trecută.

I-a urat succes doar lui Becali

Gâlceava a pornit în momentul în care, în obișnuitele sale intervenții la TV, latifundiarul Gigi Becali a dezvăluit că, înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova 1-0, din etapa a 12-a, a fost sunat de Mircea Lucescu, care l-a încurajat și i-a urat succes pentru ca echipa să iasă din pasa proastă. Craiovenii s-au simțit lezați în orgoliu și au reclamat lipsa de imparțialitate a tehnicianului, considerând că acesta își dorea fericirea FCSB-ului în detrimentul Universității, în condițiile în care și Craiova oferă jucători la națională (Bancu, Baiaram, Screciu sunt convocați cu regularitate, iar Lung și Cicâldău au fost, de asemenea, în circuitul primei reprezentative).

Rădoi l-a lovit fără milă

Partizanatul lui Lucescu a atras o reacție dură din partea lui Rădoi, care consideră că și elevii săi meritau încurajări de la selecționer, mai ales că nu traversau o perioadă prea bună, venind după eșecul din Polonia, din Conference League, iar înainte au avut alte două rezultate slabe în Superligă (2-2 cu Dinamo și 0-1 cu Oțelul). „Nu am crezut că un selecţioner al României poate avea o asemenea declaraţie, în care sună un patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige împotriva alteia din acelaşi campionat. Pentru mine e şocant şi mă rezum la această declaraţie. Nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi! Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa, pe faţă! Nu poţi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă la naţional”. A venit replica lui Lucescu („Am greșit când am spus că îl stimez”), apoi Rădoi a închis sâmbătă cercul prin faptul că și-a menținut declarații după victoria cu Unirea Slobozia (3-1), punctând faptul că susține un principiu.

Și-a supărat un fost colaborator

În prezent analist TV, Gabi Balint (62 de ani), fost „secund” al lui „Il Luce” la Galatasaray, se simte jignit când antrenorul tricolorilor o numește Steaua pe FCSB. „Ați văzut că Mircea Lucescu o ține într-una că FCSB e Steaua pentru el și nu vrea să se conformeze sau să se alinieze celor care.... Corect? Nu se gândește și la noi, cei care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel. Noi respectăm, eu, cel puțin, respect FCSB! Nu mai zic că spectatorii lor, fanii lor, sunt și fanii mei, din punctul lui de vedere. Dar, totuși, trebuie să respectăm niște lucruri, niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea ne jignește pe noi. Am mai stat de vorbă cu foști jucători de la Steaua și am discutat și o face dinadins și nu e normal. Pentru că o face public. A, dacă spunea la o masă, în cadru restrâns, era ok, era problema celor de acolo”, a spus Balint la locul său de muncă, postul TV Digi Sport. Susținând că FCSB e Steaua, Lucescu se poziționează, din nou, de partea lui Gigi Becali, în jurul căruia face zid. „Sunt persoană privată (n.r. - de fapt, reprezintă FRF), nu sunt obligat să spun FCSB”, a fost explicația selecționerului.

Copilul Lucescu ținea cu CCA

Deși a activat ca jucător la Dinamo, iar ca antrenor la Dinamo și la Rapid, având-o de fiecare dată ca mare rivală pe Steaua, căreia i-a reproșat ajutorul primit de „roș-albaștrii” de la familia Ceaușescu în perioada comunismului, Mircea Lucescu susține că în tinerețe a fost un fan al CCA-ului. „Eu am ţinut pe vremea aia cu CCA-ul (n.r. – Clubul Central al Armatei, devenită mai apoi Steaua). Am mai spus asta. Toţi copiii, în primul rând, țin cu o echipă care câştigă, care e mereu prima”, mărturisea acesta.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului
mediafax.ro
image
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
fanatik.ro
image
Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”
libertatea.ro
image
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
playtech.ro
image
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Salariul minim NU va mai crește! Anunț de la vârful guvernului
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze