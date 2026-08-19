 Lovitură de teatru! Nick Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! „Am făcut o greșeală uriașă” | adevarul.ro
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Lovitură de teatru! Nick Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! „Am făcut o greșeală uriașă”

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Nick Kyrgios, fost finalist la Wimbledon și unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni australieni ai ultimului deceniu, a fost suspendat provizoriu după ce a fost depistat pozitiv la un metabolit al cocainei. Sportivul în vârstă de 31 de ani a recunoscut public situația și a anunțat că își asumă întreaga responsabilitate.

Nick Kyrgios era cunoscut ca un teribilist în circuitul ATP (FOTO: Getty Images)
Nick Kyrgios era cunoscut ca un teribilist în circuitul ATP (FOTO: Getty Images)

Proba care a declanșat cazul a fost recoltată la 22 iunie, în timpul turneului de la Mallorca. Analizele au indicat prezența benzoilecgoninei, metabolit al cocainei, iar Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a decis suspendarea provizorie a australianului, măsură intrată în vigoare la 4 august.

Până în prezent, Kyrgios nu a contestat suspendarea și, din câte rezultă din comportamentul lui, nici nu o va contesta.

„Sunt profund dezamăgit de mine”

Australianul a ales să vorbească direct despre incident, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Am picat recent un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate”, a transmis Kyrgios.

El și-a cerut scuze fanilor, familiei, sponsorilor și celor apropiați și a insistat asupra impactului pe care un astfel de episod îl poate avea asupra copiilor care îl urmăresc.

„Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă privesc. Știu ce exemplu oferă acest lucru și sunt profund dezamăgit de mine”, a spus tenismenul.

Kyrgios a vorbit și despre perioada complicată pe care a traversat-o în ultimii ani, marcată de accidentări repetate și de dificultatea de a accepta că se apropie de finalul carierei „Ultimii ani de accidentări m-au afectat enorm, atât fizic, cât și mental. Corpul meu nu a mai putut face ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că trebuie să accept că sunt aproape de finalul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat vreodată”, a explicat el.

Australianul a ținut însă să precizeze că aceste probleme nu reprezintă o justificare pentru ceea ce s-a întâmplat.

Se retrage pentru o perioadă din viața publică

Kyrgios a anunțat că va lua o pauză de 28 de zile de la social media și de la aparițiile publice, spunând că vrea să se concentreze asupra propriei situații. „Acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile mă voi retrage din social media și din viața publică, în timp ce mă concentrez să pun lucrurile în ordine”, a transmis sportivul.

Pe durata suspendării, Kyrgios nu poate participa la competiții oficiale și nici nu poate desfășura activități de antrenorat la evenimente sancționate de marile organisme din tenis, până la soluționarea cazului.

O carieră afectată puternic de accidentări

În ultimii ani, Kyrgios a evoluat foarte puțin, după mai multe probleme serioase la genunchi și la încheietura mâinii. În actualul sezon a disputat doar câteva meciuri de simplu.

Ultima sa apariție importantă a fost la Wimbledon, în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Alexander Bublik și a fost eliminat în primul tur.

Cel mai important rezultat al carierei sale rămâne finala de simplu de la Wimbledon din 2022, pierdută în fața lui Novak Djokovic.

Criticase în trecut cazurile de dopaj din tenis

Situația este cu atât mai delicată pentru Kyrgios cu cât australianul s-a numărat în ultimii ani printre cei mai vocali critici ai modului în care tenisul a gestionat cazurile de dopaj.

El a avut reacții dure după cazurile în care au fost implicați Jannik Sinner și Iga Swiatek și a susținut că astfel de episoade afectează grav imaginea sportului.

Acum, Kyrgios se află la rândul său în centrul unei proceduri antidoping. „Îmi pare rău. Voi face ceea ce trebuie și mă voi întoarce mai bun”, și-a încheiat australianul mesajul.

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