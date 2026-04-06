Un nume uriaș din tenis pune paie pe foc în Bătălia Sexelor: „Un junior ar bate-o cu 6-1, 6-1 pe Sabalenka”

Fostul jucător de tenis Patrick McEnroe, 59 de ani, a comentat diferențele dintre tenisul masculin și cel feminin. Fratele celebrului John McEnroe are în palmares o semifinală la Australian Open, iar cel mai bun loc în clasamentul ATP a fost 28.

La emisiunea de radio „Holding Show”, în care a discutat despre cele două circuite, americanul a reaprins dezbaterea.

Subiectul a fost unul fierbinte: asemănările dintre tenisul masculin și cel feminin, reaprinse în decembrie anul trecut de cea mai recentă Bătălie a Sexelor dintre australianul Nick Kyrgios și bielorusa Aryna Sabalenka.

Australianul, care fusese practic inactiv în ultimii doi ani, a câștigat cu 6-3, 6-4. McEnroe a revenit asupra subiectului, spunând: „Am fost un jucător decent, cu un clasament care a fluctuat între 30, 75 și 100 pentru cea mai mare parte a carierei mele. Dar, dacă îl iei pe cel mai bun jucător de 17 ani și îl pui împotriva Arynei Sabalenka, va câștiga cu 6-1, 6-1 sau ceva de genul acesta”.

McEnroe a venit cu clarificări: „Nu spun asta pentru a denigra tenisul feminin. De fapt, îl iubesc. Sunt mai predispus să-l urmăresc, dacă există un meci bun decât dacă există o victorie zdrobitoare în tenisul masculin. Este pur și simplu un joc total diferit. Și tenisul, dintr-un anumit motiv, nu este tratat la fel, pentru că oamenii le văd pe Madison Keys sau pe Sabalenka lovind drepte care nu au aceeași putere ca ale lui Jannik Sinner. Ei bine, nu le lovesc cu aceeași rotație, iar mișcarea este diferită”.

Kyrgios și Sabalenka nu au exclus posibilitatea de a juca un alt meci. De fapt, bielorusa a spus: „Joci un tenis foarte diferit împotriva unui bărbat și cred că am dus o luptă grozavă împotriva lui. Se putea termina într-un fel sau altul și de aceea aș vrea să-l înfrunt din nou. Îmi place să mă testez”. Australianul a răspuns că este de acord