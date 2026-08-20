Halep nu l-a iertat pe Nick Kyrgios: mesajul tranșant al româncei după ce australianul a fost depistat pozitiv la cocaină

La trei ani după ce a fost suspendată pentru dopaj, Simona Halep a reacționat după ce Nick Kyrgios se confruntă cu aceeași problemă. Ea n-a uitat că australianul a criticat-o atunci.

Într-un story de pe Instagram, campioana de la Roland Garros și Wimbledon a precizat fără menajamente: „Nu lovi niciodată pe cineva când este la pământ. Viaţa are un mod ciudat de a răsturna situaţiile şi un mod şi mai ciudat de a scoate la iveală diferenţa dintre un accident şi o alegere personală”.

Simona Halep n-a uitat că atunci când, în 2022, Agenţia pentru Integritate în Tenis a anunţat suspendarea ei în urma unui rezultat pozitiv la un control antidoping în timpul US Open, Kyrgios a coemntat cât se poate de dur: „Eu mă hrănesc cu banane şi Coca-Cola în meciurile de 5 seturi. Iar palmaresul meu în astfel de meciuri vorbeşte de la sine. Poate că jucătorii ar trebui pur şi simplu să înceteze să mai spună prostii, să se uite în oglindă la sfârşitul zilei şi să-şi spună: «Da, m-am descurcat bine. Nu e mare filozofie»”.

Cu toate că a susținut că este nevinovată, Halep a fost îndepărtată de pe terenuri timp de patru ani, înainte ca suspendarea ei să fie redusă la nouă luni după ce a apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Kyrgios l-a criticat și pe Sinner atunci când acesta a fost depistat pozitiv la un steroid anabolizant în 2025, ceea ce a dus la o suspendare de trei luni. Iar italianul a afirmat că un rezultat pozitiv se datora unei contaminări accidentale. Iar australianul a reacționat imediat. „O zi tristă pentru tenis. Nu există echitate în acest sport. Este ridicol, fie că este vorba de un accident sau de un act premeditat. Dacă eşti depistat pozitiv de două ori la o substanţă interzisă (un steroid)... ar trebui să fii suspendat doi ani. Performanţele tale au fost îmbunătăţite. Cremă de masaj? Ce prostie!”, a spus Kyrgios.

Australianul a ales să vorbească direct despre problema cu care se confruntă. Acesta a spus într-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Am picat recent un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate. Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă privesc. Știu ce exemplu oferă acest lucru și sunt profund dezamăgit de mine”, a spus tenismenul.

Kyrgios a vorbit și despre perioada complicată pe care a traversat-o în ultimii ani: „Ultimii ani de accidentări m-au afectat enorm, atât fizic, cât și mental. Corpul meu nu a mai putut face ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că trebuie să accept că sunt aproape de finalul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat vreodată”, a explicat el.

Australianul a ținut însă să precizeze că aceste probleme nu reprezintă o justificare pentru ceea ce s-a întâmplat. Acesta a anunțat că va lua o pauză de 28 de zile de la social media și de la aparițiile publice, spunând că vrea să se concentreze asupra propriei situații. „Acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile mă voi retrage din social media și din viața publică, în timp ce mă concentrez să pun lucrurile în ordine”, a transmis sportivul.