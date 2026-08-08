A murit tatăl lui Leo Messi. Avea 68 de ani

Jorge Messi, tatăl și omul care i-a fost alături lui Leo Messi încă din primii ani ai carierei, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. El s-a stins pe 7 august, în jurul orei 22:00, într-un spital din Rosario, Argentina, după o perioadă în care s-a confruntat cu o boală incurabilă, potrivit Infobae.

Omul din spatele carierei lui Lionel Messi

Jorge Messi a avut un rol important în drumul fiului său spre fotbalul de elită. În perioada în care Lionel era încă junior la Newell's Old Boys, tatăl său s-a ocupat de aspectele care țineau de cariera lui și a încercat să-i ofere cele mai bune condiții pentru a progresa. Când aventura europeană a devenit o posibilitate, Jorge a mers alături de Lionel în Spania, unde Messi avea să înceapă povestea care l-a transformat într-un superstar mondial. În schimb, mama fotbalistului, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de ceilalți membri ai familiei.

Și-a dedicat întreaga viață fiului său

Înainte ca Lionel Messi să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume, tatăl său, Jorge, avea o viață complet diferită. Lucra ca supervizor într-o fabrică metalurgică din Argentina și era departe de lumea marilor cluburi și a contractelor de milioane de euro.

Odată cu ascensiunea fiului său, Jorge Messi a ajuns să se ocupe tot mai mult de cariera acestuia. A devenit agentul și principalul său sfătuitor, rol pe care l-a păstrat pe tot parcursul carierei lui Lionel. Jorge a fost implicat în negocierile cu Barcelona și a continuat să gestioneze aspectele importante ale carierei fiului său și după plecarea acestuia din Spania. A avut un rol important inclusiv în perioadele în care Messi a evoluat la Paris Saint-Germain și, ulterior, la Inter Miami.

Deși a preferat să rămână discret și să apară rar în public, Jorge Messi a avut o influență considerabilă în spatele scenei. El purta discuțiile cu reprezentanții marilor cluburi, analiza ofertele și proiectele sportive și se ocupa de numeroase probleme legate de afacerile construite în jurul numelui Lionel Messi. De-a lungul anilor, a intervenit public mai ales atunci când considera că fiul său era prezentat incorect în presă sau când imaginea acestuia avea de suferit. Astfel, în spatele succeselor, trofeelor și contractelor impresionante ale lui Lionel Messi s-a aflat și o afacere de familie, în care Jorge Messi a avut un rol central.

Absența de la Mondial a ridicat semne de întrebare

Jorge Messi era, de obicei, o prezență nelipsită de la turneele importante ale fiului său. La Campionatele Mondiale, el a fost văzut în mod constant alături de familia lui Leo. Tocmai de aceea, absența sa de la Cupa Mondială din Statele Unite a atras atenția. În tribune și în grupul familiei lui Messi s-au aflat Antonela Roccuzzo și cei trei copii ai cuplului, Thiago, Mateo și Ciro, însă Jorge nu a mai fost prezent.

În timpul turneului au apărut și informații potrivit cărora starea de sănătate a tatălui lui Leo Messi se deteriorase. Acum, vestea morții sale pune în perspectivă absența sa de la ultima mare competiție la care fiul său a participat.

Greșeala care a provocat scandal în Argentina

În iunie, după victoria Argentinei cu 3-0 în fața Algeriei, o informație falsă despre familia lui Lionel Messi a provocat agitație în presa din această țară. Prezentatoarea TV Florencia Peña a anunțat în direct, din greșeală, că Jorge Messi ar fi murit, deși acesta era încă în viață.

Vestea s-a dovedit rapid a fi falsă. Familia fotbalistului a infirmat imediat informația și a precizat că tatăl lui Messi era în viață, dar avea probleme de sănătate și se afla sub supraveghere medicală.

Florencia Peña și-a asumat public greșeala și și-a cerut scuze, explicând că a transmis informația după ce a presupus că aceasta fusese verificată de colegii din redacție. Ulterior, prezentatoarea și-a dat demisia de la postul Luzu TV, în urma scandalului generat de eroare.

„Familia Messi informează că Jorge Messi se confruntă cu o problemă de sănătate. La acest moment, este sub supravegherea medicilor, se recuperează și starea lui progresează favorabil. Starea de sănătate a unei persoane şi liniștea celor din jur nu ar trebui să fie obiectul speculaţiilor sau al interesului iresponsabil al mass-media!”, a transmis familia, pe atunci.