 A murit tatăl lui Leo Messi. Avea 68 de ani | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A murit tatăl lui Leo Messi. Avea 68 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Jorge Messi, tatăl și omul care i-a fost alături lui Leo Messi încă din primii ani ai carierei, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. El s-a stins pe 7 august, în jurul orei 22:00, într-un spital din Rosario, Argentina, după o perioadă în care s-a confruntat cu o boală incurabilă, potrivit Infobae.

Leo Messi alături de tatăl său, Jorge Foto/Instagram
Leo Messi alături de tatăl său, Jorge Foto/Instagram

Omul din spatele carierei lui Lionel Messi

Jorge Messi a avut un rol important în drumul fiului său spre fotbalul de elită. În perioada în care Lionel era încă junior la Newell's Old Boys, tatăl său s-a ocupat de aspectele care țineau de cariera lui și a încercat să-i ofere cele mai bune condiții pentru a progresa. Când aventura europeană a devenit o posibilitate, Jorge a mers alături de Lionel în Spania, unde Messi avea să înceapă povestea care l-a transformat într-un superstar mondial. În schimb, mama fotbalistului, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de ceilalți membri ai familiei. 

Și-a dedicat întreaga viață fiului său

Înainte ca Lionel Messi să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume, tatăl său, Jorge, avea o viață complet diferită. Lucra ca supervizor într-o fabrică metalurgică din Argentina și era departe de lumea marilor cluburi și a contractelor de milioane de euro.

Odată cu ascensiunea fiului său, Jorge Messi a ajuns să se ocupe tot mai mult de cariera acestuia. A devenit agentul și principalul său sfătuitor, rol pe care l-a păstrat pe tot parcursul carierei lui Lionel. Jorge a fost implicat în negocierile cu Barcelona și a continuat să gestioneze aspectele importante ale carierei fiului său și după plecarea acestuia din Spania. A avut un rol important inclusiv în perioadele în care Messi a evoluat la Paris Saint-Germain și, ulterior, la Inter Miami.

Deși a preferat să rămână discret și să apară rar în public, Jorge Messi a avut o influență considerabilă în spatele scenei. El purta discuțiile cu reprezentanții marilor cluburi, analiza ofertele și proiectele sportive și se ocupa de numeroase probleme legate de afacerile construite în jurul numelui Lionel Messi. De-a lungul anilor, a intervenit public mai ales atunci când considera că fiul său era prezentat incorect în presă sau când imaginea acestuia avea de suferit. Astfel, în spatele succeselor, trofeelor și contractelor impresionante ale lui Lionel Messi s-a aflat și o afacere de familie, în care Jorge Messi a avut un rol central.

Absența de la Mondial a ridicat semne de întrebare

Jorge Messi era, de obicei, o prezență nelipsită de la turneele importante ale fiului său. La Campionatele Mondiale, el a fost văzut în mod constant alături de familia lui Leo. Tocmai de aceea, absența sa de la Cupa Mondială din Statele Unite a atras atenția. În tribune și în grupul familiei lui Messi s-au aflat Antonela Roccuzzo și cei trei copii ai cuplului, Thiago, Mateo și Ciro, însă Jorge nu a mai fost prezent.

În timpul turneului au apărut și informații potrivit cărora starea de sănătate a tatălui lui Leo Messi se deteriorase. Acum, vestea morții sale pune în perspectivă absența sa de la ultima mare competiție la care fiul său a participat.

Greșeala care a provocat scandal în Argentina

În iunie, după victoria Argentinei cu 3-0 în fața Algeriei, o informație falsă despre familia lui Lionel Messi a provocat agitație în presa din această țară. Prezentatoarea TV Florencia Peña a anunțat în direct, din greșeală, că Jorge Messi ar fi murit, deși acesta era încă în viață.

Vestea s-a dovedit rapid a fi falsă. Familia fotbalistului a infirmat imediat informația și a precizat că tatăl lui Messi era în viață, dar avea probleme de sănătate și se afla sub supraveghere medicală.

Florencia Peña și-a asumat public greșeala și și-a cerut scuze, explicând că a transmis informația după ce a presupus că aceasta fusese verificată de colegii din redacție. Ulterior, prezentatoarea și-a dat demisia de la postul Luzu TV, în urma scandalului generat de eroare.

„Familia Messi informează că Jorge Messi se confruntă cu o problemă de sănătate. La acest moment, este sub supravegherea medicilor, se recuperează și starea lui progresează favorabil. Starea de sănătate a unei persoane şi liniștea celor din jur nu ar trebui să fie obiectul speculaţiilor sau al interesului iresponsabil al mass-media!”, a transmis familia, pe atunci.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare. Reacția MApN
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă să mănânci la restaurantul din Saint-Tropez preferat de Brigitte Bardot, De Funes, Armani sau Pablo Picasso. Între „jecmăneală” și „cea mai frumoasă terasă din lume”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
digisport.ro
image
La ce preț se vând caisele românești în piețe. Recolta din acest an este una spectaculoasă
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mister în cazul Andreei, fetiţa dispărută de acasă în Bacău. Ce spune unchiul ei despre casa unde s-a ascuns
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Anunțul lui Nicușor Dan deschide calea spre creșterea pensiilor. Pensionarii, prima veste bună după 2 ani
newsweek.ro
image
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
prosport.ro
image
În ce orașe din Europa poți trăi bine cu o pensie de 1.500 de euro pe lună. Costurile reale
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul celor de la FC Barcelona
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
UEFA i-ar fi plătit amanta lui Gianni Infantino
digisport.ro
image
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
regele Felipe regina Letizia Sofia și Leonor profimedia 1115739353 jpg
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă
okmagazine.ro
Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă