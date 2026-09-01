Fenomenul Barcelonei lovește din nou: Lamine Yamal, record uluitor. Messi, Mbappe și Haland sunt istorie

La doar 19 ani și 49 de zile, Lamine Yamal a atins borna impresionantă de 50 de goluri marcate pentru prima echipă, stabilind astfel un nou record în tricoul Barcelonei.

Lamine Yamal Foto: EPA

Extrema spaniolă continuă să doboare record după record și să-și confirme statutul de una dintre marile vedete ale fotbalului mondial.

Lamine Yamal, record istoric la Barcelona

Spaniolul a atins această bornă în victoria cu Rayo Vallecano, scor 5-2, partidă în care a reușit să marcheze de două ori. Primul gol al lui Yamal în meciul cu Rayo a fost chiar reușita cu numărul 50 pentru Barcelona. Extrema spaniolă a înscris în minutul 21, cu un șut spectaculos trimis direct în vinclu, de la marginea careului. În repriza secundă, Yamal a mai punctat o dată, în minutul 90, după o pasă a lui Karim Adeyemi, stabilind astfel scorul final, 5-2. Reamintim că prima sa rima sa reușită în tricoul catalanilor a fost marcată pe 8 octombrie 2023, într-o partidă cu Granada.

Peste Messi, Mbappe și Haaland

Yamal a atins borna de 50 de goluri mai devreme decât orice alt fotbalist din cele mai puternice cinci campionate ale Europei. Performanța sa este una remarcabilă, mai ales că spaniolul i-a depășit la acest capitol pe Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland.

Atacantul lui Real Madrid ajunsese la 50 de goluri la vârsta de 19 ani și 241 de zile, în timp ce Haaland avea 20 de ani și 196 de zile când a atins aceeași bornă la nivel de club, în meciurile disputate în toate competițiile. De asemenea, conform presei din Spania, Messi avea 21 de ani când a marcat cel de-al 50-lea gol pentru Barcelona.