Sportivă de națională, condamnată la închisoare după ce a recunoscut că a comis fraude bancare. Riscă excluderea de la Jocurile Olimpice

O sportivă cunoscută la nivel internațional a fost acuzată de mai multe fapte de înșelăciune și a primit pedepse foarte aspre. Julia Simon, biatlonistă franceză și vicecampioană olimpică cu ștafeta mixtă la Beijing, în 2022, a recunoscut că a comis furturi și fraude bancare.

Sportiva a folosit în repetate rânduri cardurile bancare ale coechipierei sale, Justine Braisaz-Bouchet, dar și ale unui fizioterapeut din cadrul echipei Franței.

Prejudiciul total este estimat la aproximativ 2.400 de euro, sumele retrase fiind mici, între 20 și 50 de euro fiecare. Ulterior, mai mulți colegi de echipă și-au exprimat bănuielile cu privire la comportamentul ei, însă niciunul nu a depus o plângere oficială.

Condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare

Potrivit RMC Sport, biatlonista a fost judecată de Tribunalul Penal din Albertville și a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare. A primit și o amendă de 15.000 de euro pentru furt și fraudă bancară.

Inițial, procuratura ceruse o pedeapsă de două luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 20.000 de euro. Julia Simon și-a recunoscut în cele din urmă vinovăția, după ce ani de zile nega orice implicare în aceste fapte.

Pe lângă sancțiunile legale, biatlonista se va confrunta și cu consecințe în plan sportiv. Federația Franceză de Schi, care a deschis un proces civil și a cerut simbolic daune de un euro, a anunțat că va organiza o întâlnire pentru a decide ce măsuri vor fi aplicate în privința Sabrinei Simon în urma condamnării.

„Prin urmare, Comisia Națională de Disciplină a Federației, care decisese anterior să amâne pronunțarea în așteptarea deciziei judecătorești, se va reuni din nou în cel mai scurt timp pentru a se pronunța asupra măsurilor disciplinare federale!”, se arată într-un comunicat al federației.

Riscă excluderea de la națională

Din cauza acestor probleme, există riscul ca ea să nu mai poată participa la viitoarele Jocuri Olimpice.

Regulamentul Federației Franceze de Schi prevede circa 15 tipuri de sancțiuni. Julia Simon ar putea primi de la un simplu avertisment până la suspendare sau chiar excluderea din națională.

Pentru a rămâne eligibilă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d’Ampezzo 2026, suspendarea ei nu trebuie să depășească trei luni, obiectivul său fiind aurul olimpic.