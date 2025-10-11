search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile Olimpice din 2026

Publicat:

Julia Sauter va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate pentru anul viitor. 

Julia Sauter a primit cetățenia română Foto/COSR
Julia Sauter a primit cetățenia română Foto/COSR

Patinatoarea, născută în Germania, s-a aflat într-o formă excelentă la Campionatele Europene desfășurate în luna februarie a acestui ai, unde a confirmat că poate aduce României un rezultat important.

În decursul zilei de joi, Julia Sauter a primit oficial cetățenia română, devenind eligibilă să concureze pentru țara noastră la Olimpiadă, potrivit anunțului făcut de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Decizia a fost aprobată de Guvernul României, prin semnătura premierului Ilie Bolojan.

Sauter este prima sportivă care a obținut un loc de calificare pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. La Campionatele Europene din 2025, ea a încheiat pe locul 7, cel mai bun rezultat din cariera sa, dar și o performanță istorică pentru patinajul artistic românesc. A fost antrenată de Marius Negrea, iar în prezent se pregătește sub îndrumarea Roxanei Luca.

2025, anul cu cele mai mari realizări pentru Julia Sauter

În februarie, Julia Sauter a reușit să înregistreze cel mai bun rezultat din carieră la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn. Acolo a terminat pe locul 7 în proba individuală feminină. Competiția a fost câștigată de estoniana Niina Petrokina, aflată la primul ei titlu european.

După ce a încheiat programul scurt pe poziția a zecea, Julia a avut o prestație excelentă în programul liber, unde s-a clasat pe locul 8, acumulând un total de 172,64 puncte. Acest rezultat i-a adus locul 7 în clasamentul final și reprezintă cea mai bună performanță a sa de până acum. Până la ediția de la Tallinn, cel mai bun rezultat al ei la Europene era locul 9, obținut anul precedent.

