Arbitru sârb arestat într-o operațiune de proporții. Poliția i-a găsit în apartament suma de 250.000 de euro

Potrivit postului național sârb RTS, arbitrul de EuroLigă (din 2019) și al Ligii ABA, Uros Nikolic, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost arestat în timpul unei operațiuni de amploare a Poliției.

Potrivit RTS, anchetatorii au găsit suma de 250.000 de euro în apartamentul lui Nikolic. Arbitrul ar fi fost arestat în cadrul unei operațiuni internaționale, în care un total de 10 persoane au fost arestate sub acuzația de infracțiuni grave, fără a se da detalii despre natura fărădelegilor.

Nikolic a făcut parte din echipa de arbitraj desemnată pentru Final Four-ul EuroLiga din 2021, de la Köln, și Final Four-ul EuroLiga din 2024, de la Berlin.

El a arbitrat patru meciuri în acest sezon: Panathinaikos-Bayern, Real Madrid-Olympiacos, Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv și Dubai Basketball-Bayern München.

Euroliga de baschet l-a suspendat pe arbitru până la finalizarea anchetei autorităților locale, precum și a celei interne.