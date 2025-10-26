Comportament josnic în România: un fotbalist și-a dat jos chiloții în fața arbitrului, l-a scuipat, agresat și umilit

Un episod revoltător a avut loc pe data de 19 octombrie, în timpul partidei dintre Viitorul Iordăcheanu și Speranța Chiojdeanca (scor final 3-0), disputată în cadrul etapei a 9-a din Liga a 6-a Prahova, Seria Est.

În centrul scandalului se află Alin Mihalcea, jucător în vârstă de 29 de ani al formației oaspete, care a făcut un gest de-a dreptul șocant. Și-a dat jos pantalonii și lenjeria intimă chiar în fața arbitrului asistent, tânărul Ciprian Neagu, în vârstă de doar 18 ani.

Comportamentul inacceptabil al fotbalistului nu a rămas nepedepsit. Acesta a primit o suspendare drastică, 20 de etape, ceea ce înseamnă că nu va mai putea juca până la finalul sezonului, și a fost sancționat suplimentar cu o amendă de 1.000 de lei.

„Sunt în fotbal de peste 35 de ani. Am văzut și auzit tot felul de situații, dar una ca aceasta n-am mai întâlnit! Am rămas pur și simplu fără cuvinte! Ce-o fi în mintea unora… îmi este foarte greu a înțelege!”, a comentat Ionuț Borcan, șeful CJA Prahova.

„Băi ochelaristule, să-mi bag p... în gura ta!”

În cadrul raportului suplimentar al arbitrului de centru, Denis Panait, se menționează cum „după încheierea partidei, în momentul în care am părăsit vestiarul și ne îndreptam spre mașină, jucătorul cu numărul 11 al echipei oaspete, M.A., l-a oprit pe arbitrul asistent Ciprian Neagu, adresându-i următoarele cuvinte: «Băi, ochelaristule, să-mi bag p… în gura ta!»”.

A fost scuipat în față și înjosit verbal

Tânărul arbitru asistent a fost scuipat în față de un jucător, într-un gest considerat complet lipsit de respect și de orice justificare. Potrivit declarațiilor lui Ionuț Borcan, incidentul a avut loc fără nicio provocare din partea oficialului de joc.

Surprins de atitudinea jucătorului, asistentul Ciprian Neagu s-a întors spre acesta, moment în care fotbalistul a devenit violent, atât verbal, cât și fizic, și l-a scuipat direct în față.

Ciprian Neagu, care este elev în clasa a 12-a și arbitrează de doar câteva luni, a anunțat că va depune plângere penală împotriva agresorului, dorind ca fapta acestuia să nu rămână nepedepsită.

„L-am calmat pe colegul meu, îndemnându-l să se îndepărteze și să ignore comportamentul jucătorului. Cu toate acestea, Mihalcea a continuat cu injurii la adresa arbitrului asistent, precum și la adresa mea. Jucătorul a insistat în mod repetat să-l determine pe arbitrul asistent să se întoarcă, iar în momentul în care acesta a făcut-o, M.A. și-a dat pantalonii și chiloții jos, expunându-și organul genital în mod obscen și provocator!”, se mai notează în raport.

„Nu mai vorbim de sport. Fotbalul ar trebui să fie despre respect și comunitate!”

Pe 24 octombrie, Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Prahova a analizat cazul și a decis suspendarea jucătorului timp de 20 de etape, pedeapsa maximă prevăzută de regulament. Practic, acesta nu va mai putea evolua pe teren până peste aproximativ un an.

În urma apelului, există posibilitatea ca Alin Mihalcea să fie exclus complet din competiții, ceea ce ar însemna sfârșitul carierei sale în fotbalul județean.

„Fotbalul ar trebui să fie bucurie, respect și comunitate. Dar când un tânăr arbitru de 18 ani este umilit și agresat, nu mai vorbim doar de sport, ci de degradarea umană. Povestea de mai sus nu e despre un simplu meci din Liga a 6-a, ci despre cât de jos putem ajunge dacă tolerăm asemenea comportamente!”, a mai afirmat oficialul CJA Prahova.

Tânărul arbitru a fost contactat de marele Aron Huzu

„M-a sunat ieri fostul mare arbitru internațional Aron Huzu, să îi dau numărul de telefon al copilului, să îl contacteze. Iar băiatul era foarte bucuros că urma să vorbească cu un astfel de reputat cavaler. A fost un mesaj de îmbărbătare!”, a declarat Ionuț Borcan, pentru Libertatea.