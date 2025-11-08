search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă" a explodat pe internet

Publicat:

Se pare că mariajul dintre Matthijs de Ligt, fundașul lui Manchester United, și Annekee Molenaar se clatină serios. După doar un an de la nuntă, cei doi au hotărât să ia o pauză, iar presa din Olanda și Marea Britanie vorbește deja despre un posibil divorț.

Annekee Molenaar și-a surprins comunitatea din online Foto/Instagram
Annekee Molenaar și-a surprins comunitatea din online Foto/Instagram

În timp ce De Ligt rămâne concentrat pe carieră, Annekee, cunoscută pentru activitatea ei intensă pe rețelele sociale, a ales să se relaxeze într-o vacanță exotică.

S-a pozat goală, la malul mării

Pe Instagram, ea a publicat mai multe fotografii artistice, însă una dintre ele a atras toată atenția fanilor: apare complet dezbrăcată, acoperindu-și trupul cu brațele, imaginea fiind neclară și editată într-un stil polaroid.

Poza a devenit virală în doar câteva minute, iar jurnaliștii englezi consideră că astfel de fotografii pot încălca regulile platformei de socializare, privind nuditatea.

Annekee Molenaar s-a pozat goală, în vacanță Foto/Instagram
Annekee Molenaar s-a pozat goală, în vacanță Foto/Instagram

Motivul divorțului. Fotbalistul, complet nemulțumit 

Surse apropiate cuplului spun că tensiunile dintre cei doi ar fi apărut treptat, după ce Annekee și-ar fi schimbat stilul de viață, adoptând o viziune mai „spirituală” asupra lumii. O schimbare care, se pare, nu a fost pe gustul fotbalistului.

De Ligt și Annekee sunt împreună de aproape opt ani. Modelul olandez l-a însoțit pe jucător în toate etapele carierei sale: de la Ajax, la Juventus, apoi la Bayern Munchen, iar din 2024, la Manchester United, club pentru care apărătorul olandez a strâns deja 53 de meciuri și două goluri.

loading Se încarcă comentariile...
