Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet

Se pare că mariajul dintre Matthijs de Ligt, fundașul lui Manchester United, și Annekee Molenaar se clatină serios. După doar un an de la nuntă, cei doi au hotărât să ia o pauză, iar presa din Olanda și Marea Britanie vorbește deja despre un posibil divorț.

În timp ce De Ligt rămâne concentrat pe carieră, Annekee, cunoscută pentru activitatea ei intensă pe rețelele sociale, a ales să se relaxeze într-o vacanță exotică.

S-a pozat goală, la malul mării

Pe Instagram, ea a publicat mai multe fotografii artistice, însă una dintre ele a atras toată atenția fanilor: apare complet dezbrăcată, acoperindu-și trupul cu brațele, imaginea fiind neclară și editată într-un stil polaroid.

Poza a devenit virală în doar câteva minute, iar jurnaliștii englezi consideră că astfel de fotografii pot încălca regulile platformei de socializare, privind nuditatea.

Motivul divorțului. Fotbalistul, complet nemulțumit

Surse apropiate cuplului spun că tensiunile dintre cei doi ar fi apărut treptat, după ce Annekee și-ar fi schimbat stilul de viață, adoptând o viziune mai „spirituală” asupra lumii. O schimbare care, se pare, nu a fost pe gustul fotbalistului.

De Ligt și Annekee sunt împreună de aproape opt ani. Modelul olandez l-a însoțit pe jucător în toate etapele carierei sale: de la Ajax, la Juventus, apoi la Bayern Munchen, iar din 2024, la Manchester United, club pentru care apărătorul olandez a strâns deja 53 de meciuri și două goluri.