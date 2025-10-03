search
Arbitru condamnat la 13 ani de închisoare, după ce a agresat sexual mai multe minore. Le aborda pe Snapchat într-un mod teribil

Gareth Viccars, în vârstă de 47 de ani, a abuzat sexual adolescente în calitate de arbitru asistent și a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Cazul oficialului implică cel puțin trei eleve în vârstă de 15 ani.

Gareth Viccars, arbitru englez, a abuzat mai multe minore Foto/The Sun PA
Gareth Viccars, arbitru englez, a abuzat mai multe minore Foto/The Sun PA

Pedeapsa sa include o perioadă suplimentară de trei ani și jumătate de suspendare a licenței.

Gareth Viccars a pledat anterior vinovat pentru 16 capete de acuzare. Dosarul bărbatului include acuzații ce vizează comunicări sexuale cu un minore, întâlniri secrete în urma groomingului sexual, determinarea sau incitarea minorelor să se angajeze în activități sexuale, dar și angajarea directă în activități sexuale cu adolescente.

Infracțiunile s-au întins pe o perioadă de trei ani, între noiembrie 2021 și octombrie 2024, conform Curții Coroanei din Snaresbrook.

Suspendare imediată: „Ați profitat de tinere vulnerabile!”

Gareth Viccars a fost, de asemenea, înscris pe viață în registrul infractorilor sexuali.

Adresându-se arbitrului în instanță, judecătoarea Caroline English a spus: „Ați vizat în mod deliberat aceste trei tinere victime și ați făcut acest lucru din cauza vârstei lor la momentul respectiv. Prin urmare, sunt destul de convinsă că, în toate cele trei cazuri, ați profitat de tinere vulnerabile!”, conform The Sun.

Viccars era arbitru asistent la momentul comiterii infracțiunilor. El a lucrat ca oficial pentru meciurile din Liga 1 din EFL, pe lângă meseria sa de agent imobiliar.

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), organizație responsabilă de gestionarea tuturor meciurilor din Premier League și EFL din Anglia, a declarat că el a fost suspendat imediat ce acuzațiile au ieșit la iveală. Viccars nu a mai fost luat în considerare pentru delegări după suspendarea inițială.

Se pare că PGMOL l-a eliminat de pe lista organizației.

Aborda minore pe Snapchat. Aplicația Whatsapp, „prea riscantă”

Judecătorul a declarat că, în ciuda recunoașterii vinovăției și a remușcărilor exprimate de Viccars, acesta nu a recunoscut oficial că avea „interes sexual pentru fete”.Acest interes era evident din conținutul mesajelor trimise victimelor sale și din declarația fostei iubite a lui Viccars, care a afirmat că el îi cerea să se îmbrace în uniformă școlară.

Procurorul Charlotte Newell KC a declarat, în fața instanței, că Viccars își aborda victimele online prin intermediul rețelei de socializare Snapchat, aplicația WhatsApp fiind „prea riscantă”, conform spuselor acestuia. Viccars era complet conștient de vârsta victimelor și a mințit că era profesor.

Instanța a aflat că el a abuzat de o altă victimă pe o perioadă de mai mulți ani, ducând-o la meciuri de fotbal și spunându-le altora că o îndruma profesional.

A început cu un profil de tipul „îmi pare rău, am adăugat persoana greșită!”, apoi le hărțuia

Un album care documentează „relația” celor doi, realizat de adolescentă și oferit lui Viccars, a fost predat poliției și a constituit parte din probele împotriva lui, conform procurorilor.

Adresându-se agresorului ei, una dintre victime a spus că el o cucerise cu „cuvinte frumoase” și „atenție” și o izolase de lumea exterioară: „Acum știu că ceea ce voiai cu adevărat era cineva suficient de tânăr pentru a-l manipula!”, a transmis minora, în sala de judecată.

După pronunțarea sentinței, poliția metropolitană a admis faptul că ar putea exista și alte victime ale lui Viccars, deoarece acesta „contactase sute de fete pe Snapchat”.

DCI Ross Morrell, care a condus ancheta poliției metropolitane, a declarat: „A început cu un profil de tipul „îmi pare rău, cred că am adăugat persoana greșită!”, apoi a început să mintă, să le manipuleze și apoi să le abuzeze!”.

