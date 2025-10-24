Triunghi amoros în Premier League: Wanda Nara, implicată într-o poveste incendiară

Enzo Fernandez, vicecăpitanul lui Chelsea, se află în centrul unui scandal amoros de proporții în Argentina. Mijlocașul ar fi implicat într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, cu care s-a împăcat recent, și celebra Wanda Nara, fosta parteneră a lui Mauro Icardi.

Wanda este în prezent gazda emisiunii „MasterChef Celebrity” din Argentina, acolo unde, coincidență sau nu, concurează și Valentina Cervantes.

Wanda Nara, mesaj pentru Enzo Fernandez

Fosta parteneră a lui Maura Icardi ar fi încercat să flirteze cu starul lui Chelsea, trimițându-i un mesaj provocator, potrivit publicației The Sun.

„Te-am văzut prin cartier, scrie-mi dacă vrei”, ar fi fost mesajul trimis de Wanda Nara starului de la Chelsea.

Sursa citată susține că Enzo Fernandez nu i-a răspuns și i-a arătat mesajul soției sale, gest care ar fi înfuriat-o pe Wanda Nara.

Valentina Cervantes a declarat că știa despre existența mesajelor, însă Enzo nu i le-a arătat direct: „Am auzit, dar nu am văzut niciun mesaj. Enzo nu mi-a spus nimic. Familia mea mi-a dat veștile, eu nu mă uit la televizor când sunt acasă”.

Relația dintre Wanda Nara și Enzo Fernandez

Enzo și Valentina se cunosc din copilărie și au împreună doi copii. Cei doi s-au despărțit în octombrie anul trecut, dar s-au împăcat la scurt timp.

De cealaltă parte, Wanda Nara a avut o viață amoroasă la fel de intensă. După mariajul cu Maxi Lopez (2008–2013), s-a căsătorit cu Mauro Icardi, fost coleg și prieten apropiat al acestuia. Relația cu atacantul lui Galatasaray a durat un deceniu, însă cei doi au divorțat la finalul anului trecut.