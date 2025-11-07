Caz incredibil la Tottenham: fotbalistul coleg cu Drăgușin a fost păcălit și a pierdut sute de mii de euro

Yves Bissouma (29 de ani), colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, a fost victima unei fraude masive, care i-a golit contul cu peste 900.000 de euro, conform presei britanice. Mijlocașul malian de la Londra are un cont la Coutts, celebra bancă folosită de celebrități, miliardari și membri ai familiei regale.

Pierderile au avut loc între septembrie 2022 și iunie 2024, iar alarma a fost trasă chiar de jucător. Inculpatul, Maurice Gomes, în vârstă de 31 de ani, arestat acum un an, a fost pus recent sub acuzare.

Hoțul și-a transferat singur banii din contul lui Bissouma

Potrivit The Sun, rapoartele juridice arată că Gomes este acuzat că ar fi transferat „în mod necinstit” banii lui Bissouma către el însuși, fără „știința sau consimțământul” jucătorului. Procurorii susțin că Gomes ar fi transferat în total 834.334,40 lire sterline „pentru a obține un câștig personal”.

Poliția Metropolitană a confirmat că Gomes a fost acuzat în două rânduri în octombrie pentru fraudă prin declarații false. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune.

Situația lui Bissouma la Tottenham

În prezent, mijlocașul african este indisponibil din cauza unei accidentări suferite în octombrie, în timpul pauzei internaționale. Chiar și după revenire, el ar putea avea dificultăți să se impună, noul antrenor Thomas Frank preferând alte opțiuni în linia mediană.