Răzvan Lucescu n-a putut s-o bată nici pe penultima clasată. Un fost fotbalist de la Manchester United i-a răpit bucuria victoriei

Echipa greacă de fotbal PAOK Salonic a revenit duminică în campionatul intern, după remiza albă cu Maccabi Tel Aviv, de joi, din Liga Europa. Formația lui Răzvan Lucescu (56 de ani) a remizat în deplasare, 3-3 cu Asteras Tripolis. Este al treilea rezultat de egalitate pentru trupa din Salonic, în toate competițiile.

PAOK a condus cu 3-1, rezultat stabilit în minutul 34, dar n-a putut păstra avansul până la final. La Asteras evoluează italianul Federico Macheda (34 de ani), care a și deschis scorul, în minutul 7.

Aflat pe final de carieră, Macheda se anunța un atacant de mare clasă la primele sale apariții pentru Manchester United. Cota lui s-a redus drastic și valorează în prezent, conform site-urilor de specialitate, doar 187.000 de euro.

După 5 etape, PAOK este pe locul 5 în campionatul elen, cu 11 puncte, pe primele două poziții fiind, în ordine, Olympiakos Atena și AEK Atena fiecare cu câte 13 puncte. Asteras este pe poziția a 13-a, penultima, cu doar două puncte.

Pentru PAOK Salonic urmează partida de joi, din Liga Europa, cu trupa spaniolă Celta Vigo.