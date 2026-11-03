Sorana Cîrstea s-a calificat în „optimi” la Hong-Kong, unde va juca cu Mary Stoiana

Aflată la ultimul său turneu în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (36 ani, 15 WTA) s-a calificat, astăzi, în optimile de finală ale întrecerii găzduită de Hong Kong. Ea a trecut cu 7-6/6, 1-6, 7-5 de rusoaica Maria Timofeeva.

Sorana Cîrstea a avut evoluții foarte bune și în acest an Foto: EPAImages

Jucătoarea română de tenis a obţinut victoria după un meci-maraton, care a durat mai bine de trei ore de joc (190 de minute). A fost prima confruntare dintre cele două jucătoare.

Principala favorită a turneului, Cîrstea s-a detașat la 5-2 în primul set, însă a fost egalată după ce a ratat două mingi de set la 5-4. Românca a reușit să se impună în tie-break, după ce a salvat, la rândul său, o minge de set.

Timofeeva (22 ani, 70 WTA) a dominat setul secund, pe care şi l-a adjudecat cu un sec 6-1. În decisiv, rusoaica a început mai bine şi a condus cu 2-0, dar Cîrstea a reuşit trei ghemuri la rând, încheind cu un nou break (7-5).

Turneul WTA 250 de la Hong Kong este dotat cu premii în valoare totală de 283.347 de dolari. Pentru calificarea în „optimi”, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.285 de dolari şi 30 de puncte WTA. În faza următoare a turneului asiatic, ea o va înfrunta pe americanca de origine română Mary Stoiana (23 ani, 114 WTA), care a trecut cu 6-2, 6-3 de Venus Williams.

În urma acestui succes, Sorana Cîrstea staționează pe locul 15 în clasamentul WTA, fiind românca cu cea mai bună poziționare. Ea are 2.386 de puncte. Dintre celelalte românce, Gabriela Ruse se menţine pe locul 60, cu 1.033 de puncte, iar Jaqueline Cristian a înregistrat o urcare de 4 locuri, fiind pe 79, cu 869 de puncte. Liderul clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 8.099 puncte, urmată de belarusa Arina Sabalenka, cu 6.485 de puncte, și rusoaica Mirra Andreeva, cu 6.306 puncte.

Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 este ultimul an în care va participa la circuitul WTA. Evoluțiile sale au fost tot mai bune, iar jucătoarea a ajuns pe cele mai bune locuri din cariera sa.