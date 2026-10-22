Se mai retrage Sorana Cîrstea? Sumele colosale câștigate în 2026 i-ar putea amâna decizia

Sorana Cîrstea este foarte aproape de finalul unui an excelent, iar următoarele luni ar putea fi decisive pentru viitorul ei în tenis.

Sorana Cîrstea Foto: EPA

La 36 de ani, românca trebuie să hotărască dacă va continua în circuitul WTA și în 2027, după un sezon în care a reușit rezultate pe care nu le mai atinsese în întreaga carieră. Decizia retragerii este încă incertă.

În 2026, Cîrstea a ajuns pentru prima dată la 40 de victorii într-un singur sezon și a urcat până pe locul 15 în clasamentul mondial (locul 17 WTA în prezent). Printre cele mai importante rezultate se numără titlul câștigat la Cluj-Napoca, victoria în fața liderului mondial și calificarea în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, pentru a treia oară în carieră.

Rezultatele bune s-au văzut și în câștigurile obținute din tenis

Chiar dacă a fost eliminată în optimile turneului WTA 500 de la Ningbo, Sorana a mai adăugat 17.795 de dolari la suma strânsă în acest sezon. Astfel, înaintea ultimelor două turnee programate în calendarul său din 2026 (Tokyo și Hong Kong), românca ajunsese la un total de 2.326.708 dolari câștigați din premii. Suma a fost calculată înainte de încheierea lunii octombrie, iar bilanțul ar putea crește în funcție de rezultatele din competițiile rămase, conform sport.ro.

Bineînțeles, banii care îi rămân efectiv după plata taxelor sunt mai puțini decât cei anunțați oficial. Dacă luăm în calcul o estimare de 55% din totalul premiilor, Sorana ar fi rămas cu aproximativ 1,28 milioane de dolari în urma rezultatelor obținute pe teren în acest an. Cu asemenea performanțe la 36 de ani, Cîrstea are motive să privească încrezătoare spre viitor. Rămâne însă de văzut dacă va alege să continue și în sezonul următor sau dacă va lua în calcul încheierea carierei.