Sorana Cîrstea, eliminare dureroasă la Tokyo! Românca părăsește turneul încă din primul tur

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 16 WTA) și-a încheiat parcursul la turneul WTA 500 de la Tokyo încă din runda inaugurală. Românca a fost învinsă de australianca Maya Joint (20 de ani, locul 94 WTA), venită din calificări, cu scorul de 3-6, 6-7(4).

Sorana Cîrstea Foto: Imago Images

Joint a început mai bine partida și a pus presiune încă din primele game-uri. Sorana a răspuns imediat după primul break, restabilind egalitatea, însă australianca a preluat din nou inițiativa. Chiar dacă românca a salvat două mingi de set, câte una în ultimele două game-uri ale manșei, adversara sa a închis setul la 6-3. Nici actul secund nu a început favorabil pentru Cîrstea. Românca și-a pierdut serviciul de două ori la rând, iar Joint s-a desprins rapid la 3-0. Sorana a găsit însă resurse pentru a reveni și a câștigat trei game-uri consecutive, egalând situația. Cele două jucătoare au mers apoi cap la cap până la tie-break. În momentele decisive, australianca a gestionat mai bine schimburile și s-a impus cu 7-4, obținând calificarea în turul următor, potrivit gsp.ro.

Pentru un loc în faza următoare, Maya Joint o va întâlni pe Cristina Bucșa (28 de ani, locul 42 WTA). Jucătoarea din Spania a trecut în primul tur de franțuzoaica Diane Parry (24 de ani, locul 34 WTA), în două seturi, scor 7-5, 6-1.

Eliminarea de la Tokyo vine într-un an cu rezultate notabile pentru sportiva din România. Sorana Cîrstea a anunțat încă din decembrie că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. În acest an, românca a cucerit trofeul Transylvania Open, obținând pentru prima dată în carieră un titlu într-un turneu organizat în România. Totodată, a ajuns la 40 de victorii în sezon și a urcat până pe locul 16 mondial, cea mai bună clasare din cariera sa.