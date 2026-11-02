O jucătoare de tenis de origine română a învins-o pe Venus Williams

Fost lider mondial al tenisului, Venus Williams a fost învinsă cu 6-2, 6-3, de compatrioata sa Mary Stoiana, în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Hong Kong. Tatăl învingătoarei este un român stabilit în SUA.

Mary Stoiana a jucat anul acesta un meci și la US Open Foto: EPAImages

Mary Stoiana (23 de ani, locul 114 mondial) s-a impus după o oră și 17 minute de joc. Ea va juca în turul următor cu câștigătoarea meciului dintre românca Sorana Cîrstea (locul 15 WTA), principala favorită a turneului, și uzbeca Maria Timofeeva (70 WTA), meci care se va disputa mâine dimineață, în jurul orei 9.00.

Venus Williams (43 de ani) a suferit cea de-a 17-a înfrângere consecutivă la simplu. Cu șapte titluri de Mare Șlem în palmares, americanca nu a mai câștigat un meci de simplu în circuitul mondial din iulie 2025. Aflată în prezent pe locul 597 în lume, ea a primit un wild card pentru ediția din acest an a US Open, unde a fost, de asemenea, eliminată în primul tur.

La 43 de ani, Venus Williams nu mai reușește să câștige în circuitul WTA Foto: EPAImages

Născută în 6 mai 2003, la Southbury, Connecticut, Mary Stoiana a practicat tenisul la nivel universitar, pentru echipa Texas A&M Aggies, pe care a condus-o către primul său titlu de campioană națională în 2024. Ea a câștigat trei titluri la simplu și un titlu la dublu în cadrul circuitului ITF World Tour.

Mary este fiica lui Val Stoiana și a lui Kathleen Morrone. Tatăl său, care a emigrat din România în copilărie, a practicat tenisul la Universitatea St. John's, acolo unde a câștigat un titlu la dublu în conferința Big East, în 1986. Ulterior, a urmat o carieră de antrenor.

Mary Stoiana a început să joace tenis la 4 ani, învățând de la tatăl ei în timp ce acesta îl antrena pe fratele ei mai mare. De la 9 ani, a participat la competițiile pentru juniori organizate de Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA). A intrat în atenția antrenorilor de la Texas A&M după ce a obținut locul 7 la Campionatele Naționale USTA pe zgură (categoria U18), în iulie 2019. Până atunci, a urmat cursurile liceului Pomperaug, după care a trecut la un sistem de studiu acasă (homeschooling) pentru a putea dedica mai mult timp tenisului.

În septembrie 2020, a fost cooptat în echipa universității Texas A&M. Babolat a inclus-o pe locul 5 în clasamentul noilor veniți pentru promoția 2021. În iulie 2023, a pierdut prima finală ITF la Lakewood (SUA). De atunci, a câștigat trei titluri ITF (Edmond Open, în octombrie 2024, Austin și Chihuahua, în noiembrie 2025). De asemenea, mai are un titlu ITF la dublu. Anul acesta a reușit să dispute un meci pe tabloul principal la US Open.

Alte rezultate înregistrate în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Hong Kong: Claire Liu (SUA) - Tatiana Prozorova (Rusia) 6-2, 6-4, Katie Boulter (Marea Britanie / CS8) - Viktorija Golubic (Elveția) 6-2, 7-6/2, Aleksandra Sasnovici (Belarus) - Katie Volynets (SUA) 6-3, 6-2, Maria Sakkari (Grecia / CS4) - Carol Lee (SUA) 6-1, 6-4, Wang Xinyu (China/N.6) - Adithya Karunaratne (Hong Kong) 6-1, 6-1.