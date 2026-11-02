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O jucătoare de tenis de origine română a învins-o pe Venus Williams

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Fost lider mondial al tenisului, Venus Williams a fost învinsă cu 6-2, 6-3, de compatrioata sa Mary Stoiana, în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Hong Kong. Tatăl învingătoarei este un român stabilit în SUA.

Mary Stoiana a jucat anul acesta un meci și la US Open
Mary Stoiana a jucat anul acesta un meci și la US Open Foto: EPAImages

Mary Stoiana (23 de ani, locul 114 mondial) s-a impus după o oră și 17 minute de joc. Ea va juca în turul următor cu câștigătoarea meciului dintre românca Sorana Cîrstea (locul 15 WTA), principala favorită a turneului, și uzbeca Maria Timofeeva (70 WTA), meci care se va disputa mâine dimineață, în jurul orei 9.00. 

Venus Williams (43 de ani) a suferit cea de-a 17-a înfrângere consecutivă la simplu. Cu șapte titluri de Mare Șlem în palmares, americanca nu a mai câștigat un meci de simplu în circuitul mondial din iulie 2025. Aflată în prezent pe locul 597 în lume, ea a primit un wild card pentru ediția din acest an a US Open, unde a fost, de asemenea, eliminată în primul tur.

La 43 de ani, Venus Williams nu mai reușește să câștige în circuitul WTA
La 43 de ani, Venus Williams nu mai reușește să câștige în circuitul WTA Foto: EPAImages

Născută în 6 mai 2003, la Southbury, Connecticut, Mary Stoiana a practicat tenisul la nivel universitar, pentru echipa Texas A&M Aggies, pe care a condus-o către primul său titlu de campioană națională în 2024. Ea a câștigat trei titluri la simplu și un titlu la dublu în cadrul circuitului ITF World Tour.

Mary este fiica lui Val Stoiana și a lui Kathleen Morrone. Tatăl său, care a emigrat din România în copilărie, a practicat tenisul la Universitatea St. John's, acolo unde a câștigat un titlu la dublu în conferința Big East, în 1986. Ulterior, a urmat o carieră de antrenor.

Mary Stoiana a început să joace tenis la 4 ani, învățând de la tatăl ei în timp ce acesta îl antrena pe fratele ei mai mare. De la 9 ani, a participat la competițiile pentru juniori organizate de Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA). A intrat în atenția antrenorilor de la Texas A&M după ce a obținut locul 7 la Campionatele Naționale USTA pe zgură (categoria U18), în iulie 2019. Până atunci, a urmat cursurile liceului Pomperaug, după care a trecut la un sistem de studiu acasă (homeschooling) pentru a putea dedica mai mult timp tenisului.

În septembrie 2020, a fost cooptat în echipa universității Texas A&M. Babolat a inclus-o pe locul 5 în clasamentul noilor veniți pentru promoția 2021. În iulie 2023, a pierdut prima finală ITF la Lakewood (SUA). De atunci, a câștigat trei titluri ITF (Edmond Open, în octombrie 2024, Austin și Chihuahua, în noiembrie 2025). De asemenea, mai are un titlu ITF la dublu. Anul acesta a reușit să dispute un meci pe tabloul principal la US Open.

Alte rezultate înregistrate în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Hong Kong: Claire Liu (SUA) - Tatiana Prozorova (Rusia) 6-2, 6-4, Katie Boulter (Marea Britanie / CS8) - Viktorija Golubic (Elveția) 6-2, 7-6/2, Aleksandra Sasnovici (Belarus) - Katie Volynets (SUA) 6-3, 6-2, Maria Sakkari (Grecia / CS4) - Carol Lee (SUA) 6-1, 6-4, Wang Xinyu (China/N.6) - Adithya Karunaratne (Hong Kong) 6-1, 6-1.

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