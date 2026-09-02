Sorana Cîrstea a învins-o pe Diane Parry şi este în turul al treilea la US Open

Aflată la ultima sa participare la un turneu de mare șlem, Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în turul 3 la US Open. Jucătoarea română de tenis a învins-o cu 6-2, 7-5 pe franțuzoaica Diane Parry.

Sorana Cîrstea continuă seria evoluțiilor bune din acest an Foto: EPAImages

Cîrstea (17 WTA) a avut nevoie de o oră și 51 de minute pentru a trece de jucătoarea de 24 ani care ocupă locul 31 WTA. A fost prima lor confruntare.

Cap de serie cu numărul 16, Sorana a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6-2. În actul secund, bucureșteanca a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 și 5-3, însă a fost egalată (5-5), după ce a ratat două mingi de meci. Sorana Cîrstea a reușit imediat un break, iar apoi a încheiat conturile (7-5).

Cîrstea a avut mai puține mingi direct câștigătoare (winners) decât adversara, 22-30, dar a făcut și mai puține erori neforțate, 17-33.

Site-ul cotidianului francez „LEquipe” a făcut următorul rezumat al partidei: „Al șaptelea meci în decurs de nouă zile s-a dovedit a fi prea mult. Diane Parry nu a reușit să țină piept româncei Sorana Cîrstea – ocupanta locului 17 în clasamentul mondial – în turul al doilea de la US Open, miercuri, fiind învinsă cu 6-2, 7-5. Jucătoarea franceză în vârstă de 24 de ani părea să resimtă efectele programului său intens din ultima perioadă, venind după o prezență în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati și, mai ales, după câștigarea primului său titlu WTA 500, la Monterrey, weekendul trecut. Deși jucătoarea de pe locul 31 mondial reușise o adaptare rapidă și eficientă la New York în primul tur de luni, împotriva elvețiencei Viktorija Golubic (7-5, 6-4), de data aceasta nu a găsit nicio soluție în fața Soranei Cîrstea. Depășită rapid de jucătoarea româncă în vârstă de 36 de ani, Parry a rezistat inițial, salvând trei mingi de break doar în al treilea ghem. Totuși, acest răgaz a fost de scurtă durată; Cîrstea a atacat din nou chiar în următorul game pe propriul serviciu al adversarei și a reușit break-ul fără întârziere, fructificând pe parcursul meciului serviciul inconstant al franțuzoaicei – o acuratețe de 55% la primul serviciu și doar 39% puncte câștigate cu al doilea serviciu – precum și cele 33 de erori neforțate ale acesteia”.

Prin calificarea în turul 3, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 290.000 de dolari și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 19, care a învins-o cu 6-4, 6-1 pe compatrioata Lucrezia Stefanini.

Paolini (30 ani, 21 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o (6-4, 4-6, 6-1) în 2021, în sferturile de finală de la Zavarovalnica Sava (Slovenia), în 2023, în primul tur la Roland Garros (7-5, 2-6, 6-2) și în 2024, în semifinale la Dubai (6-2, 7-6/6).

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