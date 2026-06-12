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Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Emma Răducanu la Queen's

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Sfertfinalistă la Roland Garros, luna trecută, Sorana Cîrstea a pierdut (4-6, 2-6) cu britanica de origine română Emma Răducanu, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Queen's Club, dotat cu premii totale de 1.915.000 de dolari.

Sorana Cîrstea a avut evoluții foarte bune în 2026 (Foto: EPAImages)
Sorana Cîrstea a avut evoluții foarte bune în 2026 (Foto: EPAImages)

Cîrstea (36 ani, 18 WTA) va încasa 28.245 de dolari și va acumula 60 de puncte WTA. Meciul a durat o oră și 27 de minute.

După acest succes, Răducanu (23 ani, 42 WTA) conduce cu 2-1 în meciurile directe. Britanica s-a impus cu 6-3, 7-5, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, iar Cîrstea a câștigat cu 6-0, 6-2, anul acesta, finala de la Transylvania Open.

Emma Răducanu s-a bucurat de acest succes obținut pe pământ britanic (Foto: EPAImages)
Emma Răducanu s-a bucurat de acest succes obținut pe pământ britanic (Foto: EPAImages)

În sferturile de finală, Emma Răducanu o va înfrunta pe învingătoarea meciului dintre Harriet Dart (Marea Britanie) și Kamila Rahimova (Uzbekistan).

Jaqueline Cristian s-a oprit în „optimi”

Tot în optimile de finală a pierdut și Jaqueline Cristian. Bucureșteanca a fost învinsă cu 6-1, 6-3 de Katie Boulter. Confruntarea a durat 67 de minute.

Boulter (29 ani, 73 WTA) are acum 3-1 în meciurile directe cu Cristian, pe care a învins-o și în aprilie în optimi la Rouen, cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-1.

Jaqueline Cristian n-a izbutit calificarea în sferturile de finală (Foto: EPAImages)
Jaqueline Cristian n-a izbutit calificarea în sferturile de finală (Foto: EPAImages)

Cristian va primi 28.245 de dolari și 60 de puncte WTA.

Gabriela Ruse, învinsă de Krejcikova

În sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la 's-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, Gabriela Ruse (28 ani, 88 WTA) a pierdut (1-6, 2-6) cu Barbora Krejcikova (Cehia).

Finalistă la ediția de anul trecut, bucureșteanca s-a înclinat după 61 de minute.

Gabriela Ruse n-a putut ține pasul cu Krejcikova (Foto: EPAImages)
Gabriela Ruse n-a putut ține pasul cu Krejcikova (Foto: EPAImages)

Krejcikova (30 ani, 45 WTA) conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Ruse, care câștigase cel mai recent duel, în 2024, în turul secund la US Open, cu 6-4, 7-5.

Pentru prezența în sferturile de finală, românca va primi 6.110 euro și 54 de puncte WTA.

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