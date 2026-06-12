Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Emma Răducanu la Queen's

Sfertfinalistă la Roland Garros, luna trecută, Sorana Cîrstea a pierdut (4-6, 2-6) cu britanica de origine română Emma Răducanu, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Queen's Club, dotat cu premii totale de 1.915.000 de dolari.

Cîrstea (36 ani, 18 WTA) va încasa 28.245 de dolari și va acumula 60 de puncte WTA. Meciul a durat o oră și 27 de minute.

După acest succes, Răducanu (23 ani, 42 WTA) conduce cu 2-1 în meciurile directe. Britanica s-a impus cu 6-3, 7-5, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, iar Cîrstea a câștigat cu 6-0, 6-2, anul acesta, finala de la Transylvania Open.

În sferturile de finală, Emma Răducanu o va înfrunta pe învingătoarea meciului dintre Harriet Dart (Marea Britanie) și Kamila Rahimova (Uzbekistan).

Jaqueline Cristian s-a oprit în „optimi”

Tot în optimile de finală a pierdut și Jaqueline Cristian. Bucureșteanca a fost învinsă cu 6-1, 6-3 de Katie Boulter. Confruntarea a durat 67 de minute.

Boulter (29 ani, 73 WTA) are acum 3-1 în meciurile directe cu Cristian, pe care a învins-o și în aprilie în optimi la Rouen, cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-1.

Cristian va primi 28.245 de dolari și 60 de puncte WTA.

Gabriela Ruse, învinsă de Krejcikova

În sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la 's-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, Gabriela Ruse (28 ani, 88 WTA) a pierdut (1-6, 2-6) cu Barbora Krejcikova (Cehia).

Finalistă la ediția de anul trecut, bucureșteanca s-a înclinat după 61 de minute.

Krejcikova (30 ani, 45 WTA) conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Ruse, care câștigase cel mai recent duel, în 2024, în turul secund la US Open, cu 6-4, 7-5.

Pentru prezența în sferturile de finală, românca va primi 6.110 euro și 54 de puncte WTA.