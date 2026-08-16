Accidentată, Gabriela Ruse a abandonat în turul 2 la Cincinnati

Aflată pe locul 63 mondial, Gabriela Ruse (28 de ani) a fost nevoită să abandoneze în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari. Ea era condusă cu 6-1, 3-0 de filipineza Alexandra Eala (21 de ani, locul 20 WTA).

Bucureșteanca a acuzat dureri la gleznă şi n-a mai fost capabilă să termine partida. În turul 1, ea a învins-o cu 6-0, 6-3 pe poloneza Magda Linette (34 de ani, locul 68 WTA) după o oră şi 20 de minute de joc.

Prin calificarea în turul 2, Ruse şi-a asigurat 26.255 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Jucătoarea română a reușit în această vară să atingă semifinalele la Bad Homburg și sferturile de finală la Libema Open.

În acest moment, Sorana Cîrstea este jucătoarea de tenis din România cu cea mai bună clasare (locul 18), urmată de Jaqueline Cristian (40) și Gabi Ruse (63).

Venus Williams a ajuns la 13 eșecuri al rând în primul tur!

Seria negativă devine tot mai lungă pentru Venus Williams. Campioana americană a pierdut (2-6, 4-6) în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati în fața Emilianei Arango (25 de ani, locul 95 WTA). Venus Williams (46 de ani, locul 615 WTA) a ajuns la 13 înfrângeri consecutive în meciurile de debut. Ea nu a mai câștigat nicio partidă din turul al doilea de la Washington, în 2025 – adică de mai bine de un an.