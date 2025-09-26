search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sezon european record pentru FCSB: câți bani au strâns roș-albaștrii, până acum, din bonusurile UEFA

0
0
Publicat:

FCSB s-a impus în patida contra celor de la Go Ahead Eagles, scor final 1-0, în prima rundă a grupei unice de Europa League. Cu această victorie în cont, roș-albaștrii și-au asigurat nu mai puțin de 450.000 euro, bonusul din partea celor de la UEFA.

Tun financiar dat de către FCSB în Europa League Foto/Arhivele Adevărul
Tun financiar dat de către FCSB în Europa League Foto/Arhivele Adevărul

Astfel, aceste venituri se adaugă premiului obținut de către campioana României de la startul preliminariilor cupelor europene. Până în prezent, elevii lui Elias Charalambous au reușit să treacă în contul FCSB-ului suma de 6,69 milioane de euro.

Prin urmare, suma totală obținută de către FCSB a atins pragul de 7.410.000 euro, bani primiți din partea celor de la UEFA, fără sumele obținute din vânzarea biletelor pentru partidele europene disputate.

În sezonul 2024-2025, FCSB a încasat aproximativ 7 milioane de euro din vânzarea tichetelor la meciurile europene.

Cum s-a ajuns la această sumă?

Campioana României a obținut 4,31 milioane de euro doar pentru calificarea în grupa unică de Europa League.

Alți 500.000 de euro au venit din victoriile din preliminariile Champions League și Europa League. FCSB mai are garantate 870.000 de euro din drepturile TV („market pool”) și 1,28 milioane de euro datorită coeficientului echipei. Iar joi seară, după victoria din Olanda, echipa a mai încasat 450.000 de euro ca bonus.

20 milioane de euro din competițiile europene în sezonul precedent

În sezonul trecut, pentru participarea la cupele europene, FCSB a încasat nu mai puțin de 20 milioane de euro. Campioana României s-a propulsat pe cea de-a unsprezecea poziție în ierarhia grupei și a evoluat în 16-imi cu PAOK Salonic, acolo unde a obținut victoria și a ajuns în optimile competiției. A urmat, apoi, eliminarea bucureștenilor, după eșecul cu Lyon.

În grupă, FCSB reușise să-și treacă în cont patru victorii, două remize și două eșecuri. Rămâne de văzut dacă istoria se va repeta și în acest sezon de Europa League.

Aproape un an jumătate de la transferul lui Coman. FCSB nu a încasat nici acum banii

Pe lângă veniturile deja menționate, FCSB trebuie să primească peste 6 milioane de euro de la clubul qatarez Al-Gharafa.

Cele două echipe au convenit o sumă de 5,25 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, iar în contract există o clauză: dacă plata întârzie, Al-Gharafa trebuie să plătească încă un milion de euro.

Deoarece banii nu au fost virați până acum, suma totală pe care FCSB ar trebui să o încaseze în urma transferului lui Coman este de 6,25 milioane de euro. Între timp, internaționalul român a fost împrumutat la Cagliari în Serie A, dar italienii nu au activat opțiunea de cumpărare, așa că fotbalistul a revenit în Qatar.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
mediafax.ro
image
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
VIDEO Diana Șoșoacă, după ce procurorii au cerut ridicarea imunității sale: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet”
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit deloc! Femeia de 30 de ani surprinsă alături de Yamal a vorbit despre noua relație a lui Lamine
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Cifre alarmante! Ce se întâmplă cu jumătate de milion de tineri români
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Asasinatul lui Charlie Kirk și prostia lui Dan Tănasă
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
VIzita la Topkapi GettyImages 164077126 jpg
Cum se desfășura ceremonialul întronării unui sultan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!