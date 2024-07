Florinel Coman, vândut de Becali la arabi: Euro 2024 i-a adus un pumn de petrodolari în plus

România a făcut o figură frumoasă la Euro 2024, dar jucătorii noștri nu au convins. Cei mai mulți au semnat prelungirea contractelor cu actualele lor grupări, alții își caută echipe, Drăguș s-a înțeles cu un club mai mare, Trabzonspor, înainte de turneul final, în timp ce Florinel Coman, perla lui Gigi Becali, va juca la arabi.

Patronul FCSB a anunțat ieri suma pe care campioana României o primește pentru Florinel Coman (26 de ani). Șeptarul bucureștenilor pleacă în Qatar, la Al Gharafa, după ce marți a fost semnat contractul cu noua sa echipă. Jucătorul va face vizita medicală între 15 și 20 iulie și nu va juca pentru campioana României în cupele europene.

Becali a mai smuls 250.000 de euro de la arabi

„E un lucru simplu, ieri, ca dovadă că îl vor pe Coman, (n.r. arabii) au zis că nu vor să plătească clauza, ci să facă un contract de transfer. Am mai negociat și am mai luat 250.000 de euro. 5.250.000 de euro e suma finală, act semnat de transfer între noi și ei. Ieri am semnat contractul.

După am vorbit cu Florinel. Edi Iordănescu le-a cerut să se concentreze pe echipa națională, să fie corecți. Astăzi au luat legătura (n.r. - cei din Qatar) cu Florinel. Între 15 și 20 (n.r. - iulie) se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul. Totul e înțeles, au negociat deja. Îi convine și trebuie să facă doar vizita medicală”, a declarat Gigi Becali, la „Liga DigiSport”.