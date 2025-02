Liga Europa: FCSB - PAOK Salonic, adevăr sau provocare?

După ce a numit „fake” victoria din tur a FCSB-ului, Răzvan Lucescu a amenințat că vine în București ca să obțină astăzi calificarea în „optimile” Ligii Europa.

După ce luni a împlinit vârsta de 56 de ani, Răzvan Lucescu așteaptă cadoul de la elevii săi în această seară, pe Arena Națională din București, la meciul FCSB - PAOK Salonic, programat să înceapă la ora 19.45 și contând pentru returul play-off-ului în Liga Europa. Prima manșă le-a revenit campionilor României, scor 2-1, după ce la pauză erau conduși cu 1-0, dar au fost ajutați de faptul că au jucat toată repriza secundă cu un om în plus (a fost eliminat veteranul brazilian Taison).

Fluieră o veche cunoștință a românilor

Arbitrajul este marele of al lui Lucescu junior. Joia trecută, tehnicianul a numit victoria adversarei ca fiind „fake”, considerând injustă eliminarea lui Taison. Și i-a amenințat pe români cu bătaia. Acum, meciul FCSB - PAOK va fi condus de un „central” care cunoaște bine fotbalul românesc. Arbitrul sloven Matej Jug este cel care va conduce meciul, a informat UEFA. Arbitri asistenți vor fi Matej Zunic şi Manuel Vidali, iar al patrulea oficial a fost desemnat Mihael Antic. Arbitru video a fost delegat Dragoslav Peric, iar arbitru asistent video va fi Roberto Ponis, de asemenea sloveni. Jug a arbitrat de mai multe ori echipe româneşti în competiții europene. Slovenul s-a aflat la centru la meciul dintre AS Roma şi CFR 1907 Cluj, câştigat de italieni cu 5-0, pe 5 noiembrie 2020, pe Stadio Olimpico, în grupele Europa League. Jug a arbitrat şi meciul câştigat de naționala României cu Liechtenstein, scor 2-0, la Vaduz, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, pe 14 noiembrie 2021. Un alt succes cu Jug la centru a fost obținut de Universitatea Craiova, 3-0 cu echipa ucraineană Zaria Lugansk, pe 11 august 2022, în turul al treilea preliminar al Europa Conference League, victorie sinonimă cu calificarea în play-off. Jug a fost de două ori arbitru de rezervă la meciuri ale României, pe 11 noiembrie 2016, la partida România - Polonia 0-3, din preliminariile Cupei Mondiale 2018, şi pe 9 septembrie 2023, la meciul România - Israel 1-1, din preliminariile EURO 2024.

Ploaie de cartonașe la Salonic

La meciul de la Salonic, „centralul” belgian Visser a acordat 10 cartonașe galbene, dintre care 7 pentru FCSB. UEFA a amendat-o pe FCSB cu 10.000 euro, așa cum prevede regulamentul în privința echipelor care primesc peste 5 avertismente într-un meci. În regulamentul UEFA scrie că o echipă trebuie să fie amendată în cazul în care cinci sau mai mulți membri sunt sancționați cu cartonaș galben sau roșu. Pe „Toumba”, Ngezana, Chiricheș, Bîrligea, Gheorghiță, Radunovic, Edjouma și Șut au primit cartonaș galben. Astfel, UEFA i-a acordat campioanei României pedeapsa pecuniară. În acest sezon de Europa League, FCSB a ajuns la 34 de cartonașe galbene și două cartonașe roșii.

Cine conduce campioana

Gigi Becali (66 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, a anunțat că se va spovedi și speră că Dumnezeu „îi va trece cu vederea” trufia pe care nu o poate stăpâni, după ce a avut cuvinte grele la adresa lui Răzvan Lucescu. „Am emoții, mi-e teamă pentru că m-am mândrit prea mult. Ce să fac? Ce vrei să fac? Eu recunosc, dar Domnul mă vede că sunt păcătos și mândru. Ce să fac? Trufia nu o pot stăpâni. Îmi dau seama după aia și cer iertare”, a declarat Gigi Becali­. În urmă cu trei săptămâni, latifundiarul a trecut toate acțiunile pe care le deține la clubul roș-albastru pe numele fiicei sale Teodora, însă tot el conduce, de fapt. „Da, am cedat acțiunile la fată. Că sunt deputat, nu am voie și am zis că le-am cedat fetei. Dar tot eu rămân principal, doar că sunt pe numele ei”. Gigi Becali este deputat ales pe listele AUR.

Salarii mărite

Cinci jucători de la FCSB, Tănase, Șut, Olaru, Crețu și Bîrligea, au primit măriri de salarii înaintea partidei. „E bugetul mai mare. Tănase are 30.000 de euro plus bonusuri. I-am mărit lui Șut, Olaru, chiar și lui Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu, nu că au cerut ei. Am zis să se facă dreptate. Bîrligea are 25.000. S-au mărit salariile. Le-am zis că, dacă produc bani, ei primesc bani. I-am zis lui Olaru: 'Noi, dacă ne calificăm în Champions League, îți dau salariu de 500.000 de euro pe an, plus prime, iei 6-700.000 și nu mai pleci'. El mi-a zis că nu se gândește la bani”, a spus Gigi Becali.

Predicția britanicilor, favorabilă grecilor

Englezii de la Sports Mole au prefațat jocul de pe Arena Națională, care va fi arhiplină la ora jocului, și au prezis scorul final FCSB - PAOK 1-3, ceea ce ar însemna că grecii s-ar califica. „Noi spunem: FCSB - PAOK 1-3. PAOK era favorită înaintea confruntării și are echipa mai puternică pe hârtie, așa că, în ciuda istoricului nefavorabil cu echipele din România, au șanse mari să se califice. Nimeni nu știe ce s-ar fi întâmplat în Grecia dacă rămânea egalitate numerică, dar sigur vor fi 11 la 11 la începutul returului, iar FCSB ar putea avea probleme din cauza talentului din atacul lui PAOK, într-o confruntare care se anunță strânsă și care ar putea dura peste 180 de minute”, au scris englezii.

Terenul va fi în regulă la meci

După ce presa elenă s-a întrebat dacă arena din București deține sistem de încălzire a gazonului, în condițiile ninsorii abundente din Capitală, oficialul FCSB-ist Mihai Stoica s-a filmat pe Arena Națională. Pe cel mai mare stadion al României, pregătirile pentru marele meci erau în toi, cu utilajele de înlăturare a zăpezii funcționând la turație maximă. În clipul de doar două secunde se poate observa că mai multe părți ale terenului sunt acoperite cu omăt, însă asta se va rezolva până la ora meciului. Acesta a lansat o ironie îndreptată spre ziariștii greci. „Update pentru ziariștii greci care se întrebau dacă «or avea românii încălzire sub gazon». Românii au mare încălzire sub gazon, deasupra gazonului (vezi foto) și - mai ales, în aer - joi, de pe la 7 seara. Pe vreo 50.000 de voci”, a scris Mihai Stoica, pe contul personal de Facebook.

