Liga Europa: Go Ahead Eagles - FCSB, azi, ora 19:45. Codași în Superligă, dar fruntași în Europa

Surghiunită în Superligă, unde după 10 etape ocupă doar locul 13, poziție care trimite la barajul de supraviețuire, FCSB revine astăzi în Liga Europa, urmând să debuteze în faza grupei contra olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Trupa batavă este pe locul 9 în campionatul intern după 6 runde și vine după două victorii în Eredivisie, 3-0 cu Volendam și 2-0 cu Zwolle. Meciurie de acasă le dispută pe arena „De Adelaarshorst”, din Deventer, cu o capacitate de 10.400 de locuri. Jocurile susținute în Liga Europa de FCSB, campioana României la fotbal, nu vor mai fi difuzate pe platforma online Voyo, așa cum s-a întâmplat cu duelurile din deplasare disputate de echipă în faza preliminariilor. Partida de azi va putea fi urmărită la TV, la fel cum s-a întâmplat și în precedentul sezon european.

Prima Sport 1 și Digi Sport 1 sunt stațiile din România care au dreptul de transmise în Liga Europa. Digi Sport și Prima Sport dețin dreptul de transmitere pentru perioada 2024-2027 al celor mai importante meciuri din Liga Campionilor, Europa League și Conference League, așa că toate cele opt dueluri ale celor de la FCSB din grupa unică a Europa League vor fi transmise pe canale ale acestor două stații TV. La fel se va întâmpla și cu jocurile Universității Craiova, echipă calificată în premieră în acest sezon în grupa unică din Conference League. Oltenii debutează în competiție pe 2 octombrie, de la ora 22:00, în deplasare, cu Rakow.

Vise de mărire în Europa

Chiar dacă a părut extrem de dezamăgit după eșecul cu Botoșani, Gigi Becali (67 de ani) și-a schimbat radical poziția la doar câteva ore după meci. Afaceristul din Pipera crede că FCSB încă are puterea să se impună în Superligă. Mai mult decât atât, a invocat divinitatea și a declarat că inclusiv trofeul Europa League poate fi posibil pentru FCSB. „O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în trei secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora. Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul", a spus omul cu banii de la FCSB.

Olandezii vorbesc despre „criză totală”

Presa din Olanda a prefațat duelul de astăzi și a scos în evidență și criza de la campioana României. „Go Ahead Eagles începe joi aventura europeană. Și o face împotriva unui club care se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB s-a săturat și el. Vineri, echipa sa a pierdut în deplasarea de la Botosani. Drept urmare, clubul românesc, care de obicei se află în fruntea clasamentului, are în continuare doar o singură victorie în zece meciuri. Iar proprietarul George Becali s-a săturat. A ajuns la limita răbdării, așa cum a spus chiar el în fața presei românești. Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu o echipă mult modificată. Proprietarul a stabilit că vor fi făcute cel puțin șapte schimbări în echipa de bază. Și apoi a venit și vestea că Adrian Șut nu este apt pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat (n.r. - strada pe care se află stadionul celor de la Go Ahead Eagles). Mijlocașul a dus o luptă contra cronometru pentru a putea juca, dar asta nu va fi posibil. Prin urmare, antrenorul Melvin Boel pare că-și pregătește echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară”, au notat jurnaliștii de la vi.nl.

Ajax îl „vânează” pe Bîrligea

Presa din Olanda anunță că reprezentanții celor de la Ajax se vor uita atent la meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, pentru a-l urmări pe Daniel Bîrligea. Atacantul campioanei României este văzut drept o soluție pentru clubul din Amsterdam, care se află în căutarea unui vârf. Ajax a debutat cu stângul în Liga Campionilor, 0-2 acasă cu Inter Milano. FCSB plănuia să joace cu echipa a doua în Olanda, pentru a păstra prima echipă pentru campionat, dar zvonurile privind un posibil transfer la „lăncieri” pentru Bîrligea a modificat planurile inițiale. La auzul acestei vești, Gigi Becali a anunțat că-l va folosi pe Bîrligea în repriza a doua, în locul lui Denis Alibec. „Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu? O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă. Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică. Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro. O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata", a declarat Gigi Becali.

Începe sezonul plecărilor

FCSB a anunțat că nu îi va mai prelungi contractul fundașului Mihai Popescu (32 de ani) din cauza evoluțiilor oscilante. Înțelegerea cu fotbalistul expiră în vara anului 2026, iar Gigi Becali a transmis că din cauza evoluțiilor sub așteptări nu îi va mai prelungi contractul internaționalului român, dar nu fără a avea un nou derapaj la adresa cultului religios al fotbalistului. În tricoul FCSB, Mihai Popescu a strâns 55 de meciuri în toate competițiile și 2 pase decisive. În acest sezon a evoluat în 16 partide pentru roș-albaștrii. La capitolul fundași centrali, FCSB îi mai are pe: Ngezana, Grahovac, Chiricheș, Dâncuș, Dawa (accidentat), Baba Alhassan (accidentat). „Popescu ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, «Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist». Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox… Cum l-am scos de acolo, cum la revedere. Cred că mai are un an de contract... La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit! Mi-a zis și Meme «Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?» Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac”, a transmis patronul Gigi Becali.

Stoperul a ajuns în 2024 la FCSB de la Farul Constanța. Gigi Becali plătea atunci 250.000 de euro pentru transferul fotbalistului cu 2 prezențe și un gol în tricoul naționalei României. Site-urile de specialitate l-au cotat pe fundaș la un milion de euro. Becali a fost foarte nemulțumit că Mihai Popescu a renunțat la ortodoxie și s-a făcut penticostal, la mijlocul lui 2025. Finanțatorul i-a reproșat frecvent acest lucru, deși fundașul era unul dintre favoriții săi pe teren, numindu-l chiar „cel mai bun transfer”, la finalul lui 2024. Capitolul plecări ar putea fi umplut de Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, care a impresionat în partida pe care gruparea sibiană a câștigat-o duminică în Giulești, 2-1 cu Rapid.

Brigăzi românești în prima etapă a Europa League

Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul oficial. Radu Petrescu a arbitrat duelul dintre Steaua Roșie (Serbia) și Celtic (Scoția), terminat nedecis, 1-1. El a fost ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial a fost desemnat Andrei Chivulete. Horațiu Feșnic a fost delegat la jocul Utrecht (Olanda) - Olympique Lyon (Franța). Din brigadă mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareș Vidican. În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia). Partida va avea loc astăzi, de la ora 22:00.