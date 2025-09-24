search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Liga Europa: Go Ahead Eagles - FCSB, azi, ora 19:45. Codași în Superligă, dar fruntași în Europa

0
0
Publicat:

Surghiunită în Superligă, unde după 10 etape ocupă doar locul 13, poziție care trimite la barajul de supraviețuire, FCSB revine astăzi în Liga Europa, urmând să debuteze în faza grupei contra olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Șut și Ngezana au dus greul în sezonul trecut
Șut și Ngezana au dus greul în sezonul trecut

Trupa batavă este pe locul 9 în campionatul intern după 6 runde și vine după două victorii în Eredivisie, 3-0 cu Volendam și 2-0 cu Zwolle. Meciurie de acasă le dispută pe arena „De Adelaarshorst”, din Deventer, cu o capacitate de 10.400 de locuri. Jocurile susținute în Liga Europa de FCSB, campioana României la fotbal, nu vor mai fi difuzate pe platforma online Voyo, așa cum s-a întâmplat cu duelurile din deplasare disputate de echipă în faza preliminariilor. Partida de azi va putea fi urmărită la TV, la fel cum s-a întâmplat și în precedentul sezon european.

Prima Sport 1 și Digi Sport 1 sunt stațiile din România care au dreptul de transmise în Liga Europa. Digi Sport și Prima Sport dețin dreptul de transmitere pentru perioada 2024-2027 al celor mai importante meciuri din Liga Campionilor, Europa League și Conference League, așa că toate cele opt dueluri ale celor de la FCSB din grupa unică a Europa League vor fi transmise pe canale ale acestor două stații TV. La fel se va întâmpla și cu jocurile Universității Craiova, echipă calificată în premieră în acest sezon în grupa unică din Conference League. Oltenii debutează în competiție pe 2 octombrie, de la ora 22:00, în deplasare, cu Rakow.

Vise de mărire în Europa

Chiar dacă a părut extrem de dezamăgit după eșecul cu Botoșani, Gigi Becali (67 de ani) și-a schimbat radical poziția la doar câteva ore după meci. Afaceristul din Pipera crede că FCSB încă are puterea să se impună în Superligă. Mai mult decât atât, a invocat divinitatea și a declarat că inclusiv trofeul Europa League poate fi posibil pentru FCSB. „O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în trei secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora. Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul", a spus omul cu banii de la FCSB.

Olandezii vorbesc despre „criză totală”

Presa din Olanda a prefațat duelul de astăzi și a scos în evidență și criza de la campioana României. „Go Ahead Eagles începe joi aventura europeană. Și o face împotriva unui club care se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB s-a săturat și el. Vineri, echipa sa a pierdut în deplasarea de la Botosani. Drept urmare, clubul românesc, care de obicei se află în fruntea clasamentului, are în continuare doar o singură victorie în zece meciuri. Iar proprietarul George Becali s-a săturat. A ajuns la limita răbdării, așa cum a spus chiar el în fața presei românești. Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu o echipă mult modificată. Proprietarul a stabilit că vor fi făcute cel puțin șapte schimbări în echipa de bază. Și apoi a venit și vestea că Adrian Șut nu este apt pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat (n.r. - strada pe care se află stadionul celor de la Go Ahead Eagles). Mijlocașul a dus o luptă contra cronometru pentru a putea juca, dar asta nu va fi posibil. Prin urmare, antrenorul Melvin Boel pare că-și pregătește echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară”, au notat jurnaliștii de la vi.nl.

Ajax îl „vânează” pe Bîrligea

Presa din Olanda anunță că reprezentanții celor de la Ajax se vor uita atent la meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, pentru a-l urmări pe Daniel Bîrligea. Atacantul campioanei României este văzut drept o soluție pentru clubul din Amsterdam, care se află în căutarea unui vârf. Ajax a debutat cu stângul în Liga Campionilor, 0-2 acasă cu Inter Milano. FCSB plănuia să joace cu echipa a doua în Olanda, pentru a păstra prima echipă pentru campionat, dar zvonurile privind un posibil transfer la „lăncieri” pentru Bîrligea a modificat planurile inițiale. La auzul acestei vești, Gigi Becali a anunțat că-l va folosi pe Bîrligea în repriza a doua, în locul lui Denis Alibec. „Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu? O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă. Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică. Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro. O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata", a declarat Gigi Becali.

Începe sezonul plecărilor

FCSB a anunțat că nu îi va mai prelungi contractul fundașului Mihai Popescu (32 de ani) din cauza evoluțiilor oscilante. Înțelegerea cu fotbalistul expiră în vara anului 2026, iar Gigi Becali a transmis că din cauza evoluțiilor sub așteptări nu îi va mai prelungi contractul internaționalului român, dar nu fără a avea un nou derapaj la adresa cultului religios al fotbalistului. În tricoul FCSB, Mihai Popescu a strâns 55 de meciuri în toate competițiile și 2 pase decisive. În acest sezon a evoluat în 16 partide pentru roș-albaștrii. La capitolul fundași centrali, FCSB îi mai are pe: Ngezana, Grahovac, Chiricheș, Dâncuș, Dawa (accidentat), Baba Alhassan (accidentat). „Popescu ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, «Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist». Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox… Cum l-am scos de acolo, cum la revedere. Cred că mai are un an de contract... La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit! Mi-a zis și Meme «Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?» Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac”, a transmis patronul Gigi Becali.

Stoperul a ajuns în 2024 la FCSB de la Farul Constanța. Gigi Becali plătea atunci 250.000 de euro pentru transferul fotbalistului cu 2 prezențe și un gol în tricoul naționalei României. Site-urile de specialitate l-au cotat pe fundaș la un milion de euro. Becali a fost foarte nemulțumit că Mihai Popescu a renunțat la ortodoxie și s-a făcut penticostal, la mijlocul lui 2025. Finanțatorul i-a reproșat frecvent acest lucru, deși fundașul era unul dintre favoriții săi pe teren, numindu-l chiar „cel mai bun transfer”, la finalul lui 2024. Capitolul plecări ar putea fi umplut de Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, care a impresionat în partida pe care gruparea sibiană a câștigat-o duminică în Giulești, 2-1 cu Rapid.

Brigăzi românești în prima etapă a Europa League

Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul oficial. Radu Petrescu a arbitrat duelul dintre Steaua Roșie (Serbia) și Celtic (Scoția), terminat nedecis, 1-1. El a fost ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial a fost desemnat Andrei Chivulete. Horațiu Feșnic a fost delegat la jocul Utrecht (Olanda) - Olympique Lyon (Franța). Din brigadă mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareș Vidican. În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia). Partida va avea loc astăzi, de la ora 22:00.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
fanatik.ro
image
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
playtech.ro
image
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF face o mișcare neașteptată. S-au cerut mii de informații de la autoritățile locale
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Kate middleton, Donald Trump foto Profimedia jpg
Presiunea pe care a simțit-o Prințesa de Wales pe timpul vizitei de stat a lui Donald Trump: „Toți ochii au fost ațintiți asupra ei”
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii