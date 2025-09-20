FCSB, părăsită de Peluza Nord. Decizie radicală la adresa roș-albaștrilor, după eșecul cu Botoșani: „Prietenia se încheie aici”

FCSB a pierdut fără drept de apel duelul cu FC Botoșani, scor final 3-1, în cadrul etapei a zecea din Superliga. Roș-albaștrii se află, în prezent, pe locul 13 în clasamentul intern, loc ce duce la disputarea barajului pentru salvarea de la retrogradare.

La scurt timp după fluierul final, Peluza Nord a transmis un mesaj vehement la adresa roș-albaștrilor, prin intermediul rețelelor de socializare. Complet dezamăgiți de demersul formației în campionatul intern, galeria FCSB-ului a decis să întrerupă orice legătură cu echipa.

„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici.

Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun. De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe...", a fost mesajul transmis pe Facebook.

„Trebuie să ne trezim!”

Daniel Bîrligea a fost cel care a marcat pentru Campioana României, în minutul 36. Pentru moldoveni au înscris Andrei Dumiter (40) și Mykola Kovtalyuk (68/90+2).

Jucătorul lui Elias Charalambous nu s-a ferit de cuvinte la finalul partidei.

„E greu de comentat în momentele acestea. Nu știu ce avem, ce putem face. Trebuie să facem ceva, că așa nu ajungem nicăeri. Trebuie să schimbăm ceva.

Am simțit prima reprtiză destul de bine. A doua repriză ne-am relaxat, n-am încercat să mai jucăm. Adversarii au avut un ritm bun. Îi felicităm, mai mult nu avem de zis.

(n.r. te așteptai la un început așa slab?) Nu mă așteptam, dar asta e realitatea. Trebuie să ne trezim. Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de la retrogradare. Titlul e departe. Nu este imposibil până nu se termină toate meciurile. Trebuie să luăm totul pas cu pas.

Poate în Europa avem altă concentrare. Poate ne credem prea campioni decât celelalte echipe. Este ceva, nu știu ce, dar este!”, a spus Bîrligea, la flash-interviu.